Polizei Wittener bei Gerangel in Dortmund mit Messer verletzt

Witten. Vor einer Bar in Dortmund gerieten Männer in Streit. Beim anschließenden Gerangel wurden zwei junge Männer verletzt - darunter ein Wittener.

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Montag (15. Juni) sind in Dortmund zwei Männer verletzt worden, darunter ein Wittener. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Laut Polizei Dortmund waren ein 24-Jähriger aus Duisburg und der 25-jährige Wittener gegen 0.45 Uhr mit Bekannten unterwegs. Vor einer Bar in der Straße Oestermärsch kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann. Den Angaben zufolge warf dieser schließlich zunächst mit einem Glas in Richtung der Gruppe und verfolgte die Männer dann, als diese wegliefen. Im Laufe dieser Verfolgung und eines entstehenden Gerangels verletzte der Mann offenbar mit einem spitzen Gegenstand den 24-Jährigen schwer und den 25-Jährigen leicht. Zeugen eilten zur Hilfe und konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizisten fanden zudem ein Messer, das sie als mögliche Tatwaffe sicherstellten. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 27-jährige Tatverdächtige aus Lünen wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.