Rohrbruch an Wittener Berufskolleg: Schüler gehen nach Hause

Am Wittener Berufskolleg an der Husemannstraße hat es Donnerstagmorgen (28.11.) einen Wasserrohrbruch gegeben. Weil das Wasser abgesperrt werden musste und demzufolge auch die Toiletten nicht mehr benutzt werden konnten, wurden die Schüler nach der zweiten Stunde nach Hause geschickt. Bis zu 3000 Jugendliche besuchen das Kolleg. Der geplante Welt-Aidstag fiel buchstäblich ins Wasser. Er wurde auf Freitag (29.11.) verschoben.

Kreissprecher: In der ganzen Schule in Witten gibt es kein Wasser

Nachdem die Hattinger Tiefbaufirma Jakobi ein Loch zwischen Husemannstraße und Haupteingang gegraben und so die Wasserleitung freigelegt hatte, konnte man die defekte Stelle sehen. Dort lief Wasser heraus, nicht sprudelnd, eher noch ein kleines Rinnsal. Nach ersten Vermutungen könnte das Alter der Leitung ein Grund für den Defekt gewesen sein.

„In der gesamten Schule gibt es kein Wasser“, bestätigte Kreissprecher Ingo Niemann den Vorfall. Der Schaden liege außerhalb der Schule, es handele sich um eine Leitung der Stadtwerke. Nach deren Angaben trat der Schaden an der Zuleitung zum Hauptgebäude gegen 6.15 Uhr auf.

Abendunterricht an Berufskolleg in Witten soll wieder stattfinden

Ursache sei ein Riss oder ein Loch in der Zuleitung, sprich Hausanschlussleitung gewesen, teilte ein Sprecher der Tiefbaufirma Jakobi mit. Es wurde eine Reparaturschelle gesetzt. Anschließend konnte die Leitung nach 9.30 Uhr wieder aufgedreht werden. Der Abendunterricht soll laut Kreis an diesem Donnerstag stattfinden. Am Freitag (29.11.) herrscht in der Schule dann wieder Normalbetrieb .