Eine Protestkundgebung gegen die AfD – ähnlich wie hier in Essen – wird es am Sonntag (28.6.) in Wittens Nachbarstadt Herdecke geben.

Demonstration Wittener demonstrieren in Herdecke gegen die AfD

Witten/EN-Kreis. Nicht nur Wittener können am Sonntag (28.6.) in Herdecke gegen die AfD protestieren. Das Bündnis „Ennepe-Ruhr-stellt-sich-quer“ ruft dazu auf.

Das Bündnis „Ennepe-Ruhr-stellt-sich-quer“ ruft zu einer Protestkundgebung gegen die AfD am Sonntag (28.6.) in Herdecke auf. In Wittens Nachbarstadt möchte die AfD ihre Kandidaten für die Wahl aufstellen.

„Gerade die Corona-Pandemie offenbart die Ungerechtigkeiten sehr eindrucksvoll. Deswegen gilt es jetzt, solidarisch zusammenzustehen und miteinander für eine bessere Zukunft zu kämpfen“, heißt es in dem Aufruf. Es brauche keine Partei wie die AfD, die nur spalten statt gestalten wolle. Die Kundgebung findet am 28. Juni um 11 Uhr vor dem Rathaus in Herdecke statt.

Parteiwerbung in Form von Flyern, Plakaten oder Fahnen sei nicht erwünscht. Demonstranten müssen einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Gemeinsame Anreise ist von Witten Hauptbahnhof ab 9.45 Uhr.