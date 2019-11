So sieht er in diesem Jahr aus: Der Adventskalender des Fördervereins vom Lions Club Rebecca Hanf Witten

Witten. Ab Samstag, 2. November, ist der Kinder-Adventskalender des Lions Förderverein Rebecca Hanf Witten im Handel. Es winken Gewinne von 6700 Euro.

Wittener Lions verkaufen wieder Kinder-Adventskalender

Es ist wieder soweit: Der Wittener Kinder-Adventskalender 2019 desLions Förderverein Rebecca Hanf ist fertig gestellt. Mehrere hundert Sachgewinne und Gutscheine im Gesamtwert von über 6700 Euro verbergen sich hinter den 24 Türchen. Darunter sind unter anderem Gutscheine für Kindergeburtstage, die Eisbahn, Bowling, Kino, Klettern, Bücher oder Süßes, außerdem Sparbücher, Spiele, Schmuck und viele weitere attraktive Preise.

In diesem Jahr haben Kinder der AWO-Kings Brenschenschule das Titelbild gemalt. Es zeigt den oberen Teil des Wittener Weihnachtsmarktes mit dem Rathaus und der Eisbahn.

Ab dem 2. November kann er in folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Mayersche Buchhandlung, Buchhandlung Lehmkul, Buchhandlung Gronau (Stockum), Wittener Reisebüro Wedhorn, Genuss Galerie Hafer, Tanzschule Feldmann-Hartmann, Schreib- und Schulbedarf Storchmann (Herbede), Apotheke am Ring, Apotheke am Bodenborn, Apotheke im Real, Hainberg Apotheke (Heven) und im Ardeyhotel.

Außerdem verkaufen die Damen des Fördervereins den Kalender ab Samstag, 9. November, von 11 bis 15 Uhr vor dem Haupteingang von Kaufhof Galeria und vor der Genuss Galerie Hafer auf der Bahnhofstraße. Weitere Termin dort sind der 13., 23. und 30. November.

Wie in jedem Jahr gibt es wieder nur eine begrenzte Anzahl Kalender zu kaufen. Er kostet wieder fünf Euro. Der gesamte Erlös kommt Kinder- und Jugendprojekten in Witten zugute.

