Gereon Gründer, Schüler der Wittener Musikschule, hat beim NRW-Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ den ersten Platz belegt. Der junge Musiker begeisterte die Jury mit seiner hervorragenden Spieltechnik und seiner Auswahl der Stücke. Der 18-Jährige spielte unter anderem seine Eigenkomposition „Person“.

Anfang Februar wurde der NRW-Landeswettbewerb „Jugend Jazzt“ in der Musikschule Dortmund ausgetragen. „Mein Klavierlehrer Gerhard Giel hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Jazz-Wettbewerb in NRW gibt“, sagt Gereon Gründer. Da die Teilnehmerzahl für den Contest begrenzt ist, musste sich der 18-Jährige bis Mitte Dezember vergangenen Jahres bewerben.

Im Februar war es dann soweit: Alle Teilnehmer hatten im Vorfeld fleißig geübt und jeweils zwei Stücke vorbereitet. „Bevor es richtig losging, hatte ich noch etwas Zeit, um mich einzuspielen“, so Gründer. Erst dann sei die Jury, bestehend aus namhaften Jazzdozenten und -professoren, in den Raum gekommen. Der Wittener spielte seine Eigenkomposition „Person“ und „Take the A Train“ von Duke Ellington. „Das Ganze hat nur etwa eine halbe Stunde gedauert.“

Wittener nimmt seit 13 Jahren Klavierunterricht

Der Wittener Gereon Gründer (18) saß als kleines Kind zum ersten Mal am Klavier. Foto: privat

Der Abiturient kam bereits sehr früh mit Musik in Berührung. Seine Mutter ist Musiklehrerin an der Helene-Lohmann-Realschule in Bommern. „Mit drei oder vier Jahren hat sie mich das erste Mal ans Klavier gesetzt“, berichtet der 18-Jährige. Seit seinem fünften Lebensjahr nimmt er Klavierunterricht an der Musikschule in Witten. Vor zwei Jahren hat er dann mit Jazz-Piano begonnen.

Das Klavier ist nicht das einzige Instrument, das der Wittener beherrscht. „Nebenbei spiele ich noch Bass und E-Bass. Gitarre und Schlagzeug spiele ich auch, das aber nur hobbymäßig.“

Zahlreiche junge Musiker landeten ganz oben auf dem Siegertreppchen

53 Solisten und sieben Big Bands haben beim NRW-Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ gezeigt, was sie draufhaben. Nicht nur Pianisten, auch Gitarristen, Schlagzeuger, Saxophon- und Trompeten-Spieler nahmen an dem Wettbewerb teil. Gespielt wurden Jazz-Standards, aber auch Eigenkompositionen. Hierbei gab es keine stilistischen Vorgaben. Jeder sollte die Musik spielen, die er besonders gerne mag.

Anders als beim Sport gibt es bei „Jugend jazzt“ nicht nur einen ersten, zweiten und dritten Platz. „Die Jury verteilt Punkte, die sich in einer Platzierung niederschlagen“, so Gereon Gründer. Somit belegten alle Teilnehmer, die 23 oder mehr Punkte erhalten haben, den ersten Platz. Besonders in den Altersgruppen I (bis 14 Jahre) und II (15 bis 18 Jahre) landeten zahlreiche junge Musikerinnen und Musiker ganz oben auf dem Siegertreppchen, darunter auch Gründer.

Wittener Pianist strebt musikalische Karriere an

Witten Konzert im Haus Witten Wer den jungen Pianisten Gereon Gründer einmal live hören möchte, hat am 12. März ab 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Dann gibt es ein Preisträgerkonzert im Haus Witten. In einem feierlichen Rahmen werden nicht nur die Preisträger von „Jugend jazzt“, sondern auch alle Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ aus Witten geehrt. Der Eintritt ist frei.

In etwa zwei Monaten schreibt er seine Abiturprüfungen. „Dann würde ich gerne Musik und Medien in Düsseldorf studieren.“

Nach dem Studium möchte der junge Musiker gerne als Komponist oder in der Musikproduktion arbeiten. Dann darf der 18-Jährige nicht mehr an dem Landeswettbewerb teilnehmen. Jugendliche, die in einer musikalischen Ausbildung (Vollstudium) oder in der musikalischen Berufspraxis stehen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.