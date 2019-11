Wittener Schüler „rocken“ mit Hilfe von Studenten ihr Leben

Was will ich später mal machen? Was gehört zu einem glücklichen Leben dazu? Was sind meine Stärken? Diese Fragen stellen sich elf Schüler der Freiligrathschule, die an dem Projekt „RockYourLife“ teilnehmen. Dabei helfen Studenten der Uni Witten den Achtklässlern der Hauptschule, ihre Träume zu verwirklichen und einen Beruf zu finden. Jedes Kind bekommt einen Coach an die Hand, der ihm helfen soll, sein Leben zu „rocken“ – also mit Freude und Erfolg zu bewältigen. Nun trafen sich die Teilnehmer zum ersten von drei Trainings.

Ein intensives Gespräch führen Lirosch (li.) und Marie-Lena mit Freiligrathschülerin Samantha an der Wittener Uni. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

„RockYourLife“ gibt es in ganz Deutschland. An den Universitäten bilden sich eigene Gruppen, die den Kontakt zu Schulen und Unternehmen suchen. Die Vorsitzende der Initiative in Witten, Sophia Neuland, erklärt, worauf es ankommt: „Mit den Sozialarbeitern der Schule haben wir ein Programm ausgearbeitet, das Schüler und Studenten zusammenbringen soll. Außerdem stehen wir in Kontakt mit Unternehmen, um Praktika zu vermitteln.“ Ein Jahr lang läuft das Projekt. Bei Bedarf kann noch ein zweites drangehängt werden.

Samantha und Jill wollen zusammen lernen und in die Trampolinhalle gehen

Samantha (13) und Jill (25) haben sich bei einem „Matching“ kennengelernt, bei dem die Schüler einen passenden Coach finden sollten. „Da haben wir Spiele gespielt“, sagt Samantha. Bei einem musste die 13-Jährige Blätter von einer Klopapierrolle abreißen. Für jedes Blatt, das sie in den Händen hielt, musste sie einen Satz über sich sagen. Zum Abschluss gab es noch ein Speed-Dating. Jeder durfte mit jedem für zwei Minuten reden.

„Danach mussten Schüler und Studenten auf ein Blatt schreiben, mit wem sie am liebsten zusammenkommen würden“, sagt Jill. Die beiden fanden sich auf Anhieb sympathisch. Also ein Treffer. Allerdings konnten nicht alle Kinder dabei sein, die gerne mitgemacht hätten. Denn bei der Freiligrathschule gab es zwar 40 Anmeldungen – von der Uni beteiligen sich aber „nur“ 15 Studenten an dem Projekt.

Das nächste Treffen von Samantha und Jill ist schon geplant. Sie wollen zusammen lernen. „In Englisch und Mathe habe ich Schwierigkeiten“, sagt Samantha. Außerdem will sie noch in die neue Trampolinhalle in Witten gehen. Die Achtklässlerin ist ein großer Trampolinfan. „Und Saltos kann ich auch.“ Langfristig will Jill die Freiligrathschülerin aber auf ihren Berufswunsch vorbereiten. „Samantha möchte gerne Kindergärtnerin werden. Ihre Mutter ist Erzieherin und der Umgang mit Kindern macht ihr Spaß“, sagt die angehende Medizinerin.



Spielerisch sollen die Wittener Kinder ihre Stärken kennenlernen

Für das erste Training ist Fabienne Bauer (25) extra aus Osnabrück angereist. Die angehende Wirtschaftspsychologin hat eine Fortbildung für das Gruppentraining absolviert. „Zunächst liegt der Fokus auf dem Kennenlernen und es sollen Ziele für das Coaching formuliert werden“, sagt Fabienne. Spielerisch sollen sowohl Schüler als auch Studenten ihre Stärken kennenlernen. Zum Beispiel, indem sie ein eigenes Wappen malen. Darin zeichnen die Schüler ihre Träume und ihr Lebensmotto ein. „Damit sollen die Kinder ihr Stärken entdecken“, sagt die Trainerin. „Denn in jedem Mensch steckt Potenzial.“