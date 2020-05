Wittener SPD möchte Grundschul-Etats aufstocken

Witten. Die SPD in Witten sorgt sich, dass wegen der Kosten für die Corona-Pandemie die Pläne für die erforderlichen Schulsanierungen stagnieren.

Mehr Geld für die Grundschul-Etats hat die SPD-Fraktion in einer Anfrage an die Stadtverwaltung gefordert. „In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass bei ihnen ohne den Präsenzunterricht erhebliche Mehrkosten anfallen. Die Grundschulen müssen z.B. zahlreiche Kopien anfertigen, um ihre Schüler per Post mit Arbeitsaufträgen zu versorgen“, begründet der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Malz diese Initiative.

Die Genossen sorgen sich, dass die finanziellen Lasten der Pandemie sich auf die Wittener Schullandschaft negativ auswirken werden. „Wir fordern, dass alle drei Gymnasien, die demnächst drei Gesamtschulen und die verbleibenden beiden Realschulen in der Bildungslandschaft unserer Stadt dauerhaft verankert sind und unter guten Bedingungen arbeiten können“, so die SPD-Ratsmitglieder Malz und Birte Güting. Der Zehnjahresplan zur Schulsanierung müsse eingehalten werden. Die Stadtverwaltung solle klären, ob die Mittel für die „dringendst erforderlichen Sanierungen am Albert-Martmöller-Gymnasium, am Ruhr-Gymnasium und an der Hardenstein-Gesamtschule nach wie vor vorhanden sind“.

