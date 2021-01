Wittener Studenten starten mit Meditations-App durch

Witten 2014 gründeten zwei Freunde in Witten das Start-up 7Mind. Ihre App haben heute 1,9 Mio Menschen auf dem Handy. Was sie besonders macht.

Wie mit dem Stress des Alltags umgehen? Wie zur Ruhe kommen nach einem aufreibenden Tag mit Homeschooling und Homeoffice? Zwei ehemalige Studenten der Universität Witten haben darauf eine Antwort: Meditation. Auf dieser Überzeugung fußend haben Manuel Ronnefeldt und Jonas Leve bereits vor rund fünf Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet - und sind damit überaus erfolgreich.

Denn was als Idee zweier Sandkastenfreunde in Witten begann, ist heute eine der erfolgreichsten Handy-Anwendungen für geführtes Meditieren in Deutschland. Derzeit haben nach Angaben des Unternehmens 1,9 Millionen Menschen die App auf ihr Handy heruntergeladen. "7Mind" verspricht Entspannung und mehr Ausgeglichenheit mit nur sieben Minuten innerer Einkehr am Tag.

Corona hat der Meditations-App aus Witten noch mehr Aufschwung gegeben

Gerade in der Pandemie mit ihren vielseitigen Herausforderungen ein kostbares Gut. "Corona hat dem Ganzen nochmal mehr Auftrieb gegeben", sagt Gründer Manuel Ronnefeldt, der an der UWH Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Meditieren könne dabei helfen, mentale Stärke zu entwickeln, so der 32-Jährige. So lasse sich Stress leichter verarbeiten - oder auch der Umgang mit Ungewissheit, trüben Gedanken und Langeweile.

In der App gibt es seit März auch einen speziellen, von der Corona-Pandemie inspirierten Kurs: "In Zeiten der Krise". Das Start-up hat seinen Hauptsitz mittlerweile in Berlin und beschäftigt 55 Mitarbeiter. Seinen Anfang aber hatte alles an der Uni Witten.

Gründer entdeckte in Indien Meditation für sich

Hier entwickelten Ronnefeldt und Leve gemeinsam die Idee. Beide hatten gute Erfahrungen mit Meditation gemacht. Ronnefeldt etwa zog für seinen Zivildienst nach Indien. "Dort bin ich recht unverhofft auf das Thema gekommen", erinnert sich der 32-Jährige.

Seine Gastfamilie meditierte morgens und abends mit den Kindern, empfahl dem jungen Deutschen in ein Ashram zu gehen– ein klosterähnliches Meditationszentrum. "Und seit elf Jahren ist Meditation nun Teil meines Alltags", sagt Ronnefeldt.

Meditation wurde in die "Hippie- und Esoterikecke abgeschoben"

So habe er selbst erlebt, wie viel ruhiger und ausgeglichener er sich durch die Zeit der inneren Einkehr fühlte. Als er nach Deutschland zurückkam und sein Studium begann, überzeugte er auch seinen Freund Leve von den Vorteilen der Meditation.

"Auch in der Forschung war die Wirkung gut belegt", sagt Ronnefeldt. Doch im persönlichen Umfeld merkten die beiden Studenten, dass das Thema in die "Hippie- und Esoterik-Ecke abgeschoben" wurde.

Handy-App als Coach in der Tasche

Das war 2013. "Meditation hatte also ein riesiges Imageproblem", sagt der gebürtige Dortmunder, der in Herdecke aufgewachsen und in Witten zur Schule gegangen ist. Gleichzeitig habe es für Interessierte nur sehr sperrige Einstiegsangebote gegeben.

Diese Lücke wollten die beiden jungen Unternehmer schließen. Ein "Coach in der Tasche" sollte die App sein. Der wissenschaftlich fundiert und in sehr kurzen Einheiten von nicht mehr als zehn Minuten in die Techniken der Meditation einführt. "Keine Zeit zu haben sollte keine Ausrede mehr sein", so Ronnefeldt.

Krankenkassen nutzen "7Mind" als Präventionsangebot für Mitglieder

Im Sommer 2014 gründeten die beiden Studenten ihre Firma, die sie zwei Jahre lang betrieben. Startkapital erhielten sie unter anderem von Unternehmer und Zen-Lehrer Paul Kothes. Ihn hatten die beiden Start-up-Gründer bei einem Familienunternehmer-Kongress an der Uni kennengelernt, den sie mit organisierten. Kothes ist die Stimme von "7Mind", er spricht die Mediationen.

Nach dem Studium wagten die jungen Gründer den Sprung nach Berlin und stellten die ersten Mitarbeiter ein. Ende 2018 wurden auch Krankenkassen auf das junge Unternehmen aufmerksam. Heute nutzen viele große Kassen die 7Mind-Applikation als Präventionsangebot für ihre Mitglieder. Es gibt dort einen speziellen Kurs zum "Achtsamkeitsbasierten Stressmanagement", dessen Kosten übernommen werden.

"Wir haben den Nerv der Zeit getroffen", erklärt sich Manuel Ronnefeldt den eigenen Erfolg. Meditation und Achtsamkeit seien seit Bestehen des Unternehmens salonfähig geworden. Und auch der App-Markt habe sich rasant entwickelt. Die Idee, Meditation auch denen zugänglich zu machen, die etwa in Beruf und Familie eingespannt sind, kam also genau zur rechten Zeit - und könnte gerade auch in der derzeitigen Situation vielen guttun, wie Ronnefeldt findet.

