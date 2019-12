Wittenerin gibt Tipps für ein nachhaltiges Weihnachtsfest

Weihnachten, das ist für viele nicht die Zeit der Besinnlichkeit und Ruhe, sondern vor allem der Geschenke – und damit auch der Berge an Geschenkpapier und -folie, Schleifen und Kartons. Wie man das Weihnachtsfest nachhaltiger gestalten kann, zeigt die Wittenerin Nadja Annas.

Gewöhnliches Geschenkpapier kommt bei der angehenden Lehrerin nicht in die Tüte. Sie setzt stattdessen auf alte Zeitungen, die sich mit etwas Kreativität zu schmucken Verpackungen umgestalten lassen – etwa indem man eine Seite mit einer ansprechenden Werbung oder vielen Bildern wählt. „Ich arbeite auch gerne mit Stempeln“, sagt die 27-Jährige. Als Deko nutzt sie Tannenzweige oder -zapfen. Und statt Tesafilm hält ein wiederverwertbares Sisal-Band oder Garn das Päckchen zusammen.

Wittenerin wählt auch selbst genähte Taschen als Geschenk und Verpackung

„Ganz toll zum Einpacken finde ich auch generell Stoff“, sagt Annas. So könne etwa eine selbst genähte Tasche Geschenk und Verpackung in einem sein. „So entsteht überhaupt kein Müll.“ Das Gleiche gilt für Tücher aller Art, die man um seine Geschenke wickeln kann.

Auch Altglas erhält bei Annas in der Weihnachtszeit eine neue Funktion. In alten Schraubgläsern etwa verschenkt sie selbst gebackene Plätzchen. Und in wiederverwendeten Flaschen beglückt sie ihre Familie mit selbst angesetztem Schnaps. Im letzten Jahr gab es Lebkuchen-Likör. Dieses Mal soll es Bratapfel-Punch werden.

Muss man immer etwas Materielles verschenken?

„Die Frage ist auch, was wir schenken“, betont die 27-Jährige. Muss es etwas Materielles sein oder verschenkt man doch lieber Aktivitäten, Zeit zu zweit? „Das ist doch das schönste Geschenk“, findet Annas. Manchmal muss es aber doch etwas Handfestes sein. Das finden auch die Eltern der umweltbewussten jungen Frau.

„Also machen wir Kinder Wunschlisten mit Dingen, die wir wirklich brauchen“, sagt Nadja Annas – damit nicht das 30. Parfüm unterm Tannenbaum landet und dann im Regal Staub ansetzt. „Ich finde es wichtig, gerade vor Weihnachten miteinander zu sprechen, damit dann nicht unnötige Dinge verschenkt werden und sich ansammeln.“

Aus Paletten werden Regale

Auf Annas’ Liste steht in diesem Jahr etwa ein neues Radio. „Weil mein altes sich gerade in seine Einzelteile auflöst“, sagt sie. 14 Jahre habe das Gerät schon auf dem Buckel. Ihr Freund Sven Röpke, der wie sie in der Füllbar an der Ruhrstraße arbeitet, bekommt zu Weihnachten etwas Selbstgenähtes – und zu seinem Geburtstag, der auch in die Weihnachtszeit fällt, einen Gutschein. Für was, das sei an dieser Stelle nicht verraten. Ein anderes Familienmitglied darf sich über neue Regale freuen. Die hat Annas auf ihrem Balkon aus alten Paletten selbst gezimmert.

Den Heiligen Abend verbringt das Paar in seiner gemeinsamen Wohnung im Kreise der Familie. Doch um einen festlich geschmückten Baum herum werden sie dabei nicht sitzen. „Einen Tannenbaum gibt es bei uns dieses Jahr nicht“, sagt Annas. Nach langem Überlegen hätten sie sich dagegen entschieden. Weil mit der Aufzucht des Baums ein zu großer Aufwand verbunden sei. „Und dann stirbt er und kann nicht mehr für uns arbeiten“, sagt Annas.

Eine Bodenvase mit geschmückten Tannenzweigen tut’s auch

Info Bäume zum Mieten Einige Unternehmen bieten die Vermietung von lebenden Tannenbäumen an: Weihnachtbaumfreunde aus Mainz versendet seine Bäume nach eigenen Angaben deutschlandweit klimaneutral und lässt sie von einem Paketdienstleister auch wieder abholen. Die Pflanzen kosten zwischen 40 und rund 100 Euro, je nach Art und Größe. Bestellen ist noch bis Montag, 14 Uhr möglich. Auch Paderbäumchen versendet seine Christbäume deutschlandweit zur Miete. Bestellungen in NRW holt das Paderborner Unternehmen Anfang Januar selbst wieder ab. Bestellen hier ist aber nicht mehr möglich.

Eigentlich wollte das Paar einen Leih-Baum. Solche Exemplare kommen im Topf in die Wohnung und werden nach den Feiertagen wieder abgeholt. Die Bäume „leben" so auch nach Weihnachten weiter. In Witten hätten sie aber dafür keinen Anbieter gefunden. Daher verbreitet in diesem Jahr die „sehr reduzierte“ Version eines Tannenbaums festliche Stimmung: eine Bodenvase mit geschmückten Tannenzweigen.