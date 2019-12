Witten. Sie hat ihre Berufung wieder zurückgezogen. Nun muss eine Wittenerin ordentlich dafür zahlen, dass sie „Trinkgeld“ aus der Kasse genommen hat.

Wittenerin nimmt „Trinkgeld“ aus Kasse: 1000 Euro Geldstrafe

Diebstahl geringwertiger Sachen warf die Staatsanwaltschaft einer Wittenerin (62) vor, die am Mittwoch (11.12.) vor dem Landgericht Bochum stand. In erster Instanz war die Angeklagte im Juli 2019 vom Amtsgericht Witten wegen Diebstahls in zwei Fällen zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Dagegen legte sie Berufung ein und zog vors Landgericht. Im Januar 2019 soll die Frau, die als Verkäuferin in einem Hofladen arbeitete, in die Kasse gegriffen und einmal zehn Euro sowie ein weiteres Mal 20 Euro entwendet haben. „Das Geld war nicht eingebongt in die Kasse. Es handelte sich um Trinkgeld“, erläuterte die Frau vor Gericht. Der Arbeitgeber hatte ihr anschließend gekündigt. Seit dem Vorfall ist die Wittenerin arbeitslos Der Verteidiger der Frau argumentierte, seine Mandantin sei bisher nicht vorbestraft. Das sei bei dem erstinstanzlichen Urteil nicht berücksichtigt worden und seit dem Vorfall sei sie im übrigen arbeitslos. Ziel der Berufung sei eine Reduzierung der Strafe. Die Vorsitzende Richterin machte jedoch klar, dass das Urteil sehr milde ausgefallen sei. Ein Geständnis der Angeklagten liege auch in der Berufungsverhandlung nicht vor. Nach eingehender Beratung mit ihrem Anwalt zog die Frau ihre Berufung gegen das Urteil zurück, um nicht noch weitere Kosten zahlen zu müssen.