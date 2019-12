Der Wittener IG-Metall-Chef Mathias Hillbrandt hat eindringlich vor einem deutlichen Wirtschaftsabschwung mit entsprechendem Personalabbau in den Unternehmen gewarnt. „Die Zeichen stehen auf 2009: Krise“, sagte er bei der SPD-Hauptversammlung am Wochenende.

Mehr als zehn Wittener Betriebe melden Kurzarbeit an

Allerdings könnte Kurzarbeit womöglich das Schlimmste wieder verhindern. Mehr als zehn Betriebe haben sie in Witten schon vorsorglich angemeldet. Gerade die Metall- und Stahlindustrie ist betroffen. 2009 hatte der massive Ausbau von Stellen durch Kurzarbeit verhindert werden können. Nach Angaben Hillbrandts bauen allerdings schon jetzt die „Betriebe in Witten drastisch Stellen ab“. Allerdings „Die produzierenden Betriebe sind dabei abzuschmieren“, sagte Hillbrandt bei der SPD.

Nicht nur bei den Deutschen Edelstahlwerken, wo an diesem Montag (2.12.) bei der Generalversammlung der Konzernmutter Schmolz & Bickenbach Weichen für die Zukunft gestellt werden könnten, sorgt die schlechte Auftragslage seit Monaten für Unruhe. Auch der Name von Luhn & Pulvermacher (Sogefi) in Herbede fällt. Wobei dort lange Zeit Überstunden und Mehrarbeit an den Wochenende anfielen, so dass die jetzt normale Auftragslage schon fast wie Kurzarbeit empfunden werde, so Beobachter.

IG Metall: PZW-Beschäftigte in Witten gingen leer aus

Vor dem Hintergrund der PZW-Pleite im Sommer forderte der Gewerkschafter Veränderungen beim Insolvenzrecht. Beim Wittener Press- und Zerspanungswerk (früher Galladé) seien die Menschen ohne jede soziale Abfederung nach Hause geschickt worden.

„Die Kollegen, die dort 30 oder 40 Jahren gearbeitet haben, haben nichts, weil der Unternehmer Werte in eine andere Gesellschaft übertragen konnte“, sagte Hillbrandt. Die Beschäftigten seien direkt in die Arbeitslosigkeit gegangen, „zum Teil mit Sperre“. Dass sie nicht mehr zur Arbeit kommen müssten, habe ihnen nicht der Arbeitgeber mitgeteilt, sondern die Betriebsräte und die IG Metall. Hillbrandt kündigte an, mit den ehemaligen PZW-Betriebsräten den Wittener Weihnachtsmarkt besuchen zu wollen.