Zwei Wittener Grundschulen bekommen Geld für Kulturprojekte

Zwei Wittener Grundschulen erhalten für ihre Kreativprojekte Geld aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“.

289 Kreativprojekte an Schulen im Regierungsbezirk Arnsberg werden im Schuljahr 2020/21 durch das Landesprogramm „Kultur und Schule“ gefördert. Die Bezirksregierung hat dafür jetzt Mittel in Höhe von insgesamt 801.900 Euro bewilligt. Auch Projekte an zwei Wittener Schulen werden unterstützt.

Jeweils 2700 Euro fließen an die Grundschule Rüdinghausen und die Brenschenschule. In Rüdinghausen soll Künstlerin Ruth Sommerhoff damit mit den Kindern in die „Welt der Bildhauer und Baumeister“ eintauchen, an der Brenschenschule startet Andreas Felix Kroll mit dem Geld ein Projekt mit Musik zu „Landschaft – Natur – Umwelt“.

Ziel des Programms ist es, Künstler und Kunstpädagogen aus den Bereichen Theater, Literatur, Bildende Kunst, Musik, Tanz, Film und Neue Medien projektbezogen in die Schulen zu bringen. Die Projekte sollen bei den Schülern das Interesse an Kunst und Kultur – unabhängig von Herkunft und sozialem Status – fördern. Insgesamt werden im Ennepe-Ruhr-Kreis 15 Projekte mit 40.500 Euro gefördert.