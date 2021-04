1,274 Millionen Euro für Feuerwehrhäuser

Blick aufs Feuerwehrgerätehaus Feuerwehrhaus in Raumland an der Straße Im Edertal L 553. Das Gebäude muss erneuert werden.

Siegen-Wittgenstein. Aus dem Sonderaufruf Feuerwehrhäuser im Rahmen der Dorferneuerung fließen insgesamt 1.274.000 € in den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Im Rahmen der Dorferneuerung stehen in diesem Jahr insgesamt 22,9 Millionen Euro für Feuerwehrhäuser in Dörfern und Gemeinden zur Verfügung – auch der Kreis Siegen-Wittgenstein kann hiervon profitieren. Aus dem Sonderaufruf Feuerwehrhäuser im Rahmen der Dorferneuerung fließen insgesamt 1.274.000 € in den Kreis Siegen-Wittgenstein, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach.

„Über die gute Nachricht aus der Landeshauptstadt freue ich mich sehr. Viele Feuerwehrhäuser sind nicht in dem Zustand, den wir uns für sie wünschen. Sie genügen oft selbst nicht den Brandschutzbedingungen – oder es fehlen einfach Räume für Material, Fahrzeuge oder die Jugendfeuerwehr. Das Förderprogramm ermöglicht unserer Feuerwehr jetzt wichtige Investitionen in ihre eigene Infrastruktur“, teilt die Bad Berleburgerin mit.

Über die Fördermittel für Bad Berleburg freut sich auch Bürgermeister Bernd Fuhrmann: „Das ist eine tolle Nachricht für uns – und eine verdiente Anerkennung für die Arbeit und Leistung der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Fördermittel für die neuen Feuerwehrgerätehäuser in Berghausen und Raumland sind ein wichtiger Beitrag für einen nachhaltigen Bau und bestätigen unsere Nachhaltigkeitsstrategie, von der sich auch Ministerin Ina Scharrenbach im vergangenen Jahr überzeugen konnte.“ Folgende Feuerwehrhäuser im Wahlkreis von Anke Fuchs-Dreisbach erhalten Fördermittel:

Bad Berleburg: Berghausen und Raumland erhalten jeweils 250.000 Euro für den Neubau eines Feuerwehrhauses.

Erndtebrück: Schameder erhält ebenfalls 250.000 Euro für die Erweiterung ihres Feuerwehrhauses.

Hilchenbach: Vormwald bekommt 250.000 Euro für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses.

Netphen: Unglinghausen kann mit 199.000 Euro ihr Feuerwehrhaus umbauen und sanieren.