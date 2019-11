Wieder einmal fördert die Volksbank Mittelhessen mit 1000 Euro das ehrenamtliche Engagement der BAG „Schöne Altstadt“.

1000 Euro für die BAG „Schöne Altstadt“ Bad Laasphe

Bad Laasphe. Wieder einmal fördert die Volksbank Mittelhessen mit 1000 Euro das ehrenamtliche Engagement der BAG „Schöne Altstadt“. Auch bei dem Wettbewerb der Volksbank „Heimliche Helden“ wurden Mitglieder des Vereins bereits ausgewählt. Die Volksbank Mittelhessen übernimmt Verantwortung für die Region und fördert zahlreiche regionale Initiativen. Im Jahr 2010 wurde die BAG sogar der Verein des Jahres in Südwestfalen.

Heimatpreis

In diesem Jahr verlieh die Stadt Bad Laasphe erstmals den Heimatpreis. Den ersten Preis erhielt hier ebenfalls die BAG „Schöne Altstadt“. Diesen Erfolgskurs verdankt die BAG ihrem ehrenamtlichen Engagement für die Lahnstadt. Ihre Projekte werden selbstlos fachkundig ausgeführt und kommen allen Bürgern zu Gute. Die Vereinsmitglieder legen immer selbst Hand an. Ohne Treppe können Behinderte nun den tollen Blick auf die Stadt vom Steinchen aus genießen.

Drei markante Bauwerke gefördert

Drei markante Bauwerke, Steinchen, Schloß Wittgenstein und Stadtkirche, werden angestrahlt und prägen somit das Stadtbild in der dunklen Jahreszeit. Viele Bürger schlängeln sich durch die Königstraße auf dem „Fluszgang“ mit den springenden Forellen. Die BAG unterstütze den Künstler Vinson mit erheblicher handfester Hilfe. Denkt man an die Bronzetafeln an denkmalgeschützten Häuser, an den Blumenschmuck in der Königstraße und an den Altstadtbrunnen, so sieht man überall die Spuren der BAG. Mit der Spende der Volksbank können nun weitere Projekte verwirklicht werden.