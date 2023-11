108 Unterschriften für neue Energiegenossenschaft

Aue-Wingeshausen Gemeinschaftlich bezahlbare Wärme selbst aus eigener Hand generieren - das ist der Plan der neuen Energiegenossenschaft Aue-Wingshausen-Müsse.

Wittgenstein ist um eine Energiegenossenschaft reicher geworden. Am Donnerstag fand die Gründungsversammlung der Energiegenossenschaft Aue-Wingeshausen-Müsse statt. Begleitet von Herrn Müller vom Genossenschaftsverband leiteten Oliver Beitzel und Sebastian Lückel durch den Abend. Am Ende der Veranstaltung konnte der Arbeitskreis die Satzung mit 108 Unterschriften offiziell in Kraft treten lassen.

Zu der Einleitung der Sitzung erklärte Sebastian Lückel, woher der Genossenschaftsgedanke stammt: „Angefangen im kleinen Kreis haben wir das Potenzial für unsere Dörfer gesehen, in Zukunft bezahlbare Wärme selbst aus eigener Hand zu generieren.“ Um Transparenz zu zeigen, konnten sich Interessierte im Vorfeld bereits die Satzung auf der Internetseite durchlesen und während der Sitzung lagen alle Dokumente offen für die neuen Genossen auf den Tischen verteilt.

„Mit dem heutigen Abend kommen wir dem Ziel ein großes Stück näher. Wir sind jetzt eine rechtssichere Form, eine Genossenschaft. Der nächste Schritt ist jetzt die Machbarkeitsstudie, um die genaue Planung in Angriff nehmen zu können. Sobald diese Ergebnisse liefern, werden wir die Genossen zur nächsten großen Sitzung einladen“, so Oliver Beitzel, welcher im Laufe der Sitzung zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde. Gemeinsam mit Daniel Knebel als Vorsitzender und Enrico Beuter als Beisitzer stellen Sie das erste wichtige Gremium, welches nach der Versammlung seinen Vorstand bestimmt hat. Sebastian Lückel (1. Vorsitz) sowie Christiane Böhme (2. Vorsitz) werden gemeinsam mit Natalie Müsse und Bianca Dickel die Geschäfte als Vorstand übernehmen. „Auch hierzu werden wir öffentlich und transparent für unsere Genossen Informationen bereithalten – voranging auf unserer Website“, erklärte Oliver Beitzel weiter.

„Die Genossenschaft ermöglicht ihren Mitgliedern die Teilhabe an Klimaschutz und regionaler Entwicklung durch die Unterstützung erneuerbarer Energien in der Region Wittgenstein“, heißt es in der Satzung. Dieses Ziel verfolgen nach dem Abend die neuen Genossen und Genossinnen gemeinsam in der Zukunft.

Interessierte Bürger finden auf der Website auch alle Informationen zu den offenen Arbeitskreisterminen. Dort sind auch Antworten auf Fragen wie „Ist die Umstellung auf das Nahwärmenetz für den einzelnen Privaten auch förderfähig?“, „Ich habe erst vor kurzem eine neue Heizung eingebaut – was mache ich damit?“ oder „Kann ich meine Holzheizung daran koppeln? Kann ich meine Solarthermie daran koppeln?“ zu finden.

Wozu überhaupt die Genossenschaft? „Genossenschaften werden von Bürgern ins Leben gerufen, um sich gemeinschaftlich wirtschaftlich zu unterstützen. Das bedeutet, wir gründen sozusagen unser eigenes Unternehmen und haben so die eigene Kontrolle über unsere Wärmeversorgung. Der Gründungsprozess einer Genossenschaft ist relativ unkompliziert, sie ist eigenständig und demokratisch organisiert. Wir sind mit einer Genossenschaft keinen wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt, da wir nur für uns selbst wirtschaften. Sowohl der Aufsichtsrat als auch der Vorstand werden aus den Mitgliedern besetzt, was jedem die Gewissheit gibt, dass ausschließlich die Interessen der Mitglieder im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen. Zusätzlich wird jede Genossenschaft auch von einem Genossenschaftsverband geprüft und überwacht. Die Mitglieder können daher darauf vertrauen, dass von Anfang an ein solides wirtschaftliches und finanzielles Konzept vorhanden ist“, wird auf der Homepage erklärt.

