Den Musikern des Blasorchesters der Stadt Kreuztal hat es in der Evangelischen Kirche in Erndtebrück offenkundig Spaß gemacht. Denn als bereits zwei Zugaben beim Konzert anlässlich des 125-jährigen Jubiläum des TuS Erndtebrück hinter ihnen lagen und die Musiker bereits ihre Instrumente und Noten verstaut hatten, bekam der Dirigent Tobias Schütte nochmals Lust. So stimmten die Besucher zum zweiten Mal an diesem Samstagabend zu den Klängen des Orchesters das „Turnerlied“ an. Es war ein würdiger Abschluss eines Konzerts, bei dem einzig die Tatsache zu bedauern war, „dass wir die Kirche nicht vollbekommen haben“, wie der TuS-Vorsitzende Harald Wittig bemerkte. Vermutlich ein Resultat der zahlreichen Parallelveranstaltungen, die an diesem Abend stattfanden.

Das Jubiläumskonzert des Blasorchesters der Stadt Kreuztal anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des TuS Erndtebrück in der Evangelischen Kirche in Erndtebrück war ein voller Erfolg. Dirigent Tobias Schütte leitete eloquent durch den Abend. Foto: Mark Simon Wolf

Zum insgesamt vierten Mal waren die Blasmusiker aus Kreuztal in Erndtebrück zu Gast, doch diesmal war das Programm ein Gang durch die verschiedenen Terrains der Musikgeschichte: „Wir bemühen uns heute, alle Geschmäcker zu befriedigen“, verkündete Schütte und startete mit dem „Grand March“ des japanischen Komponisten Soichi Konagaya – eine Hommage an die 20er-Jahre-Schlager, dass die „Nach nicht allein zum Schlafen da sei“ (Schütte). Das Bestechende waren allerdings nicht nur solche musikalischen Varietäten, sondern neben der anekdotischen Eloquenz von Schütte auch die Kombinatorik der klassischen Stücke. „Die Hochzeit des Figaro“ von „Meister Mozart“ stand in einer Reihe mit Johann Sebastian Bachs als Orgelwerk konzipiertem „Toccata in d-Moll“, wobei die Kreuztaler die von Jan van Kraeydonck arrangierte Rock- Version darboten. Das sonst so spaltende Werk innerhalb des Musikkanons verzückte hier jedoch das Publikum.

Dass Schüttes mit seiner Intuition richtig lag, bewiesen auch zwei Exkursionen in die Popklassik: Nicht wenige schlossen bedächtig die Augen, als die sanften Klänge von Leonard Cohens „Hallelujah“ und im zweiten Teil des Programms, „The Sound of Silence“ des Duos Simon&Garfunkel, die wegen der tollen Akkustik der Evangelischen Kirche schön zur Geltung kamen.

Ein weiteres Thema dieses Abends war die Tanzmusik. Nach der musikalischen Multiperspektivität von Astor Piazollas „Libertango“ bestach zackig, markig und besonders für die klarinetten-affinen Ohren im Publikum der Konzertmarsch „Euphoria“ von Martin Scharnagl.

Die zwischenzeitliche Krönung erreichte alle Erndtebrücker Turn- und Sportfreunde bei der „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauß, in deren Verlauf die Musiker Marius Leonhardt und Doron Philipp Geiler auf einer hölzernen „Tischplatte“ ein schnelles Stakkato abfeierten – ein Sinnbild des Abends, an dem nicht nur dieses Schlagzeugduo Szenenapplaus erhielt.