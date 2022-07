29. Berleburger Literaturpflaster: Das sind die ersten Infos

Bad Berleburg. Spanischer Weinabend, Lesungen an außergewöhnlichen Orten und vieles mehr: In diesem Jahr dreht sich alles um das Gastland Spanien.

Wenn ein Flamencogitarrist, spanischer Wein und Literatur aufeinander treffen, dann ist es wieder soweit: Das Berleburger Literaturpflaster findet in diesem Jahr zum 29. Mal statt und widmet sich traditionell dem Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse, die vom 19 bis 23. Oktober statt findet – nämlich „Spanien“. In Bad Berleburg jedoch geht es schon eher los mit dem literarischen Highlight, das seit jeher Jung und Alt mit einem Mix aus Lesungen, Konzerten und vieles mehr begeistert (vom 9. September bis 30. November). Veranstaltet wird das Literaturpflaster von der Veranstaltergemeinschaft – bestehend aus der Stadt Bad Berleburg, der Kulturgemeinde Bad Berleburg, dem BLB-Tourismus, der Buchhandlung MankelMuth und der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein – organisiert von Rikarde Riedesel.

Lesen Sie auch:Ein besonderes Geschenk für Jürgen Ante

Vor kurzem erschienen die roten Flyer mit den wichtigsten Informationen zu den Veranstaltungen, den Gästen und den Veranstaltungsorten – und auch hier können sich die Besucher in diesem Jahr wieder auf viele außergewöhnliche Plätze für die Lesungen freuen. „Das Gastland wird in seiner kulturellen Vielfalt präsentiert: von Küche bis Kunst, von Literatur bis Architektur. Spätestens seit der Lesung des ungarischen Staatspräsidenten Árpád Göncz 1999 ist das Berleburger Literaturpflaster weit über die Region hinaus bekannt. So geht die Veranstaltergemeinschaft voller Engagement auf das Gastland Spanien zu. Für das 29. Berleburger Literaturpflaster sind natürlich einige Highlights angedacht, lassen Sie sich überraschen“, heißt es auf der Homepage des Literaturpflasters.

Die Vorbereitungen

Doch wie laufen die diesjährigen Vorbereitungen? Wann wurde damit begonnen? „Die Vorbereitungen für das Literaturpflaster Spanien laufen gut. Das Programm steht mit 18 Programmpunkten und zahlreichen Einzelveranstaltungen“, teilt Rikarde Riedesel, Abteilungsleitung Kultur und Erwachsenenbildung der Stadt Bad Berleburg, auf Nachfrage der Redaktion mit. „Wie immer ist nach dem Literaturpflaster vor dem Literaturpflaster: Die Planungen haben im vergangenen Jahr bereits begonnen.“ Positiv blicke die Veranstaltergemeinschaft dem Literaturpflaster entgegen. „Alle Beteiligten hoffen auf eine Veranstaltungsreihe ohne Auflagen“, so Riedesel. „Mit Hybridveranstaltungen haben wir im vergangenen Jahr bereits Erfahrungen gesammelt, auf die wir gegebenenfalls zurückgreifen können.“

Lesen Sie auch: MankelMuth zieht in traditionsreiches Ladenlokal

Bis die ersten Tickets für die einzelnen Veranstaltungen startet, müssen sich interessierte Besucher aber noch ein wenig gedulden.

Genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen (einige sind unten bereits aufgelistet) werden Anfang August, nach dem offiziellen Pressetermin, noch hier in Ihrer Lokalzeitung bekannt gegeben. „Bis dahin hat die Veranstaltergemeinschaft auch alle noch ausstehenden Detailinformationen zusammengetragen“, so Riedesel. Und auch in der Buchhandlung MankelMuth freut man sich schon jetzt auf das anstehende Literaturpflaster. „Die Werke sind bereits bestellt und kurz vor dem Literaturpflaster werden wir hier bei uns in der Buchhandlung noch einen Themen-Tisch aufbauen“, sagt Silvia Becker von MankelMuth. Ein Buch einer spanischen Autorin findet sich bereit jetzt in den Regalen der Buchhandlung – „Papyrus“ von Irene Vellejo. Zwar gehört dies nicht zum Literaturpflaster – dürfte aber dennoch Appetit auf die kommenden spanischen Werke machen.

Die Veranstaltungen (Quelle: www.literaturpflaster.com)

Schon jetzt finden Interessierte auf der Homepage die ersten Informationen zu den Veranstaltungen:

Freitag, 9. September, 19.30 Uhr – Konzert: „BINO DOLA TRIO – Flamenco Andaluz“ (Kulturgemeinde Bad Berlerburg) in der Aula des Johannes-Althusius-Gymnasiums.

Dienstag, 13. September, 18 Uhr – Vortrag und Lesung (VHS): „Spanische Märchen“ von Katja Heinzelmann in der „Dritter Ort Bücherei der Zukunft.

Mittwoch, 14. September, 19 Uhr Vernissage und Ausstellung: „Meine liebsten 80.000 Wörter“. 330 Illustrationen der Lieblingswörter von internationalen Illustratoren und Grafikkünstlern vom Media Vaca Verlag mit einer Einführung von Dr. Ferran Ferrando Melià, Direktor Instituto Cervantes in Frankfurt. Die Ausstellung in der Sparkasse Wittgenstein geht vom 14. September bis 11. November.

Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr – „Lesesüchtig“, Der Buchclub: Mamen Sanchez liest aus „Die schönste Art, sein Herz zu verlieren“. Heidi Haswell-Lückel moderiert den Abend im „Dritter Ort Bücherei der Zukunft“.

Freitag, 23. September, 19 Uhr – Kulinarische Weinprobe: „Spanien“ von Friedhelm Conrad im Restaurant „Zum Weißen Roß“.

Mittwoch, 28. September, 19,30 Uhr – Vortrag: „¡Viva la literatura! Streifzüge durch spanische Textwelten“ von Prof. Dr. Yasmin Temelli im Museum am Rothaarsteig.

Dienstag, 4. Oktober, 19 Uhr – „Club de lectura“, der spanische Online-Buchclub: Mario Martín Gijón liest aus „El Misterio de Santiago“ (mit Madeleine Höfer).

Donnerstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr – Vortrag: „Am Anfang war die Sehnsucht – Pilgern auf dem spanischen Jakobsweg“ von Michel Kaminski in der Vamed-Rehaklinik Bad Berleburg (Tanztherapieraum).

Samstag, 8. Oktober, 10 bis 17 Uhr – Pilgertag in Bad Berleburg: „Sehnsucht Jakobsweg – was wäre wenn...?“ mit Christine Marburger und Caroline Marburger, Treffpunkt: Evangelische Stadtkirche Bad Berleburg.

Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr – Lesung: José F.A. Oliver und Mario Martín Gijón mit „1 + 1 = 1 – Zwei Dichterstimmen, die eins w:erden“, im Foyer der EjotHolding GmbH Co. KG.

Donnerstag, 20. Oktober, 19,30 Uhr – Lesung: „Die Erpressung“ von Javier Cercas (mit Ricarde Riedesel) im Amtsgericht.

Sonntag, 23. Oktober, 19.30 Uhr – Lesung: Träume aus Beton“ von Kiko Amat (mit Ricarde Riedesel) im Autohaus Kroh.

Montag, 24. Oktober bis 30. November – Ausstellung: „Illustrationen“ von María Hesse in der Volksbank Wittgenstein. Die Vernissage findet 24. Oktober um 19 Uhr statt.

Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 – Lesung: „Simón“ von Miqui Otero (mit Madeleine Höfer)im Sanitätshaus Kienzle.

Donnerstag, 3. November, 19.30 Uhr – Vortrag: Was ist Spanien? Nation, gelebte Vergangenheit und Identitäten in Spanien heute“ von Prof. Dr. Carlos Collado Seidel im Abenteuerdorf Wittgenstein.

Dienstag, 8. November, 19,30 Uhr – Multivision: „Andalusien“ von Kay Maeritz im Bürgerhaus am Markt.

Donnerstag, 10. November, 19 Uhr – Sprachkurs (VHS): Una noche española – erste Einblicke in die spanische Sprache für Anfänger von Madeleine Höfer im DRK Interkultureller Mehrgenerationentreffpunkt Bad Berleburg.

Informationen bezüglich der Anmeldeverfahren finden Interessierte auch auf der Homepage – unter www.literaturpflaster.com.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein