30 Jahre Singsation: Pop-Chor singt mit dem Publikum

Bad Berleburg. Zum 30. Geburtstag von Singsation kam die Sonne raus – und der Pop-Chor sang mit seinem Publikum und weiteren Wittgensteiner Chören.

„Ich kann das gar nicht fassen, dass das heute so toll geworden ist!“ Chorleiter Christoph Haupt strahlte sprichwörtlich mit der am Samstagnachmittag doch noch hoch am Himmel stehenden Sonne um die Wette, nachdem der 30. Geburtstag des Pop-Chores Singsation fast schon drohte, ins Wasser zu fallen. Stattdessen: Kaiserwetter und zahlreiche Gratulanten für das Geburtstagskind Singsation.

„Froh zu sein bedarf es wenig“ – so begrüßte der Pop-Chor seine Besucher auf dem Bad Berleburger Schützenplatz. Ganz und gar nicht wenig war aber der Anlass, der die zahlreichen Menschen zur Geburtstagsfeier von Singsation gelockt hatte. Seit 30 Jahren nun schon gibt es den Chor – und die Feier sollte nicht einfach nur ein gewöhnliches Konzert werden.

„Was Sie alle befürchtet haben, wird jetzt leider wahr“, wandte sich Haupt lachend an sein Publikum. Das hielt schon das Singheft in der Hand, auf dem in großen Lettern geschrieben stand: „Das Chor-Ereignis zum Mitmachen!“ Und so durften sich die Zuhörer direkt zu Beginn schon am Mitsingen versuchen und

folgten den Anweisungen Haupts, um mit dem Chor auf der Bühne im Kanon zu singen. Und tatsächlich beteiligte sich das Publikum auch am Gesang – was Haupt durch das Abstellen der Anlage kontrollierte.

Das Publikum bekam aber auch hier und da eine Sangespause – dann widmeten sich die Chormitgliedern Stücken wie „Engel“ von Rammstein, „Memory“ aus dem Musical „Cats“, oder auch „Bohemian Rhapsody“, Gershwins berühmtem „Summertime“, und „Solang man Träume noch leben kann“ von der Münchner Freiheit. Fehlen durfte natürlich auch nicht „Meij Wittjestee“.

Andere Chöre feiern auch mit

Doch Singsation blieb bei seiner Geburtstagsfeier nicht allein auf der Bühne – die Chöre Arion aus Weidenhausen, Chorisma aus Birkelbach und der Sängerbund Raumland stiegen mit ein in die Feierlichkeiten. „Alle Chöre würde sich sehr freuen, wenn ihr bei ihnen mitsingen würdet“, warb Haupt für die Mitgliedschaft in einem Chor. Denn es sei weiterhin nicht einfach, Chormitglieder zu finden. „Singsation hat derzeit nur einen Bass“, so Haupt. So sei das Geburtstagskonzert auch ein Zeichen dafür, dass Chöre und der Gesang immer noch en vogue seien.

In der Pause konnten sich die Besucher von einer Delegation von Steffes Hof bewirten lassen. Auch beim Trinken konnten die Besucher das Jubiläum feiern – der Chor hatte extra Trinkgläser mit dem eigenen Schriftzug anfertigen lassen, die auch gekauft werden konnten.

