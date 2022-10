5 Verletzte durch Kohlenmonoxidvergiftung in Bad Laasphe

Bad Laasphe. Am Morgen wurden Feuerwehr, Notarzt und Hubschrauber nach Bad Laasphe gerufen: Mehrere Personen hatten eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Großaufgebot mit Rettungshubschrauber in Bad Laasphe: Fünf Personen wurden am Montagmorgen durch eine Kohlenmonoxidvergiftung verletzt, eine davon schwer. Zunächst wurde aus dem Wohnhaus am Ditzroder Weg am Montagmorgen der Rettungsdienst gerufen, der jedoch den Geruch im Haus wahrnahm und die Feuerwehr um kurz vor 7 Uhr dazu alarmierte.

Zahlreiche Rettungskräfte waren neben Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Foto: Lisa Klaus / WP

Nachdem die Feuerwehr und auch die eingetroffenen Notärzte die Situation und die betroffenen Personen untersucht hatten, erhöhte Einsatzleiter Dirk Höbener die Alarmierung auf „Massenanfall von Verletzten“ und den Rettungshubschrauber Christoph. Über 30 Personen des Rettungsdienstes waren vor Ort, um die verletzten Personen zu betreuen. Die Ursache für die Kohlenmonoxidvergiftung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

