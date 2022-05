50 Jahre Wahlhelfer: Keine Kreuzchen ohne Erhard Schmidt

Erhard Schmidt aus Banfe ist seit über 50 Jahren bei jeder Wahl als Wahlhelfer dabei. In all den Jahrzehnten hat er nur eine Wahl verpasst. Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden dankte ihm am Sonntag für seinen unermüdlichen Einsatz und überreichte ihm als Anerkennung einen Präsentkorb.

Bad Laasphe. Das hat es noch nicht gegeben: Bad Laaspher Senior feiert jetzt ein ganz ungewöhnliches Jubiläum und wird dafür besonders belohnt.

155 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren am vergangenen Sonntag in Bad Laasphe und den Ortsteilen anlässlich der Landtagswahl im Einsatz und haben für einen reibungslosen Ablauf der Abstimmung gesorgt. Dafür spricht die Verwaltung allen Beteiligten einen großen Dank aus: „Wahlhelferinnen und -helfer übernehmen für unsere Gesellschaft eine enorm wichtige Aufgabe, denn sie sichern durch ihren Einsatz das demokratische Grundrecht auf allgemeine, freie und geheime Wahlen. Ohne sie wäre die Durchführung einer solchen Wahl nicht möglich. Sie opfern hierfür ihre Freizeit. Das ist heutzutage, wo ebendiese ein hohes Gut ist, keine Selbstverständlichkeit mehr. Deshalb bedanken wir uns einmal mehr bei allen Helferinnen und Helfern für die sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen“, betonen Bürgermeister Dirk Terlinden und Monika Treude, die als Leiterin der Abteilung Bürgerservice und Personenstand im Bad Laaspher Rathaus für die Wahlen zuständig ist.

Ganz besonders bedanken sich die beiden bei denjenigen, die dieses Ehrenamt seit vielen Jahren freiwillig ausüben: „Wir haben eine ganze Reihe sehr treuer Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, auf die wir uns immer verlassen können. Sie bringen viel Erfahrung mit und sind für uns und alle Wählerinnen und Wähler ein echter Gewinn.“

60 Wahlen mitgemacht

Einer dieser treuen Wahlhelfer ist Erhard Schmidt aus Banfe. Der 82-Jährige ist seit über 50 Jahren dabei. Bei rund 60 Abstimmungen aller Art – von der Kommunalwahl bis zur Europawahl – hat er mitgeholfen, Wahlberechtigungen zu kontrollieren, Stimmzettel auszugeben, Wähler und Stimmen zu zählen und die Wahlergebnisse zu übermitteln. Für ihn eine Selbstverständlichkeit: „Ich kann gar nicht verstehen, wie man so etwas ablehnen kann.“ Die älteste Einberufung, die er aufgehoben hat, datiert aus dem Jahr 1979. „Aber ich weiß, dass ich schon 1968 dabei war“, erklärt er. In all den Jahrzehnten habe er nur eine Wahl verpasst, weil er zu dieser Zeit beruflich im Ausland unterwegs war.

Für Banfer Wählerinnen und Wähler ist er eine Instanz

Auch für die Banfer Wählerinnen und Wähler ist Erhard Schmidt eine Instanz. „Ich kenne die Wahlen ohne den Erhard gar nicht. Wenn ich ihn sehe, weiß ich, dass ich im richtigen Wahllokal bin“, schmunzelt einer. Ortsvorsteher Michael Ermert bestätigt: „Erhard gehört einfach dazu. Er ist Demokrat durch und durch und hat sehr viel Erfahrung. Wir können ihn alles fragen und uns immer auf ihn verlassen.“

Grund genug für Dirk Terlinden, Erhard Schmidt am vergangenen Sonntag für seine jahrzehntelange Einsatzbereitschaft zu würdigen. Als Ausdruck des Danks und der Anerkennung brachte der Bürgermeister dem treuen Wahlhelfer im Namen von Rat und Verwaltung einen Präsentkorb, prall gefüllt mit dunkler Schokolade, im Wahllokal vorbei. „Wer sich so sehr und so lange für die Demokratie engagiert, dem muss man ganz besonders danken. Solche Bürger sind die Stützten der Demokratie vor Ort“, sagte der Rathauschef. Erhard Schmidt freute sich sichtlich. Und er versprach weiterzumachen: „So lange, wie es mir möglich ist und ich eine Einladung bekomme, möchte ich auch in Zukunft gerne bei den Wahlen mithelfen.“

