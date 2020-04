„800 Jahre Girkhausen“ geht erst 2021 über die Bühne

Girkhausen. Festkommers, Schanzenrock und der Markt wandern komplett ins nächste Jahr. Der „Wittgensteiner Wandertag“ dagegen steht noch auf der Kippe.

Inzwischen ist es gewissermaßen amtlich: Die Feierlichkeiten rund ums runde Dorfjubiläum „800 Jahre Girkhausen“ werden ins kommende Jahr 2021 verschoben – wie schon die Fußball-Europameisterschaft und Olympia. Darauf hat sich der Verkehrs- und Heimatverein jetzt mit den übrigen Vereinen im Dorf geeinigt – per Videokonferenz. Der „Wittgensteiner Wandertag“ als eines der vier Events steht allerdings noch auf der Kippe.

„70 bis 80 Prozent in den Vereinen sind der Meinung, alles so, wie es ist, ins nächste Jahr zu verschieben“, berichtet Timo Florin, Ortsvorsteher in Girkhausen und Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatvereins, unserer Redaktion über einen ersten Austausch vor zwei Wochen per E-Mail. Ob man den Festkommers vielleicht doch noch im Herbst hinbekommt, sollte es dann mit Corona einigermaßen vorbei sein? Oder ein kleines Fest, um noch einmal Geld zu machen, das man dann ins verschobene Jubiläum investiert? Aber letzteres habe sich mit dem erfolgreichen Turmfest 2019 ja schon erledigt. Und ersteres sei selbst im Herbst wohl noch ein gewisses Risiko.

Plakate und Karten entstehen neu

Sicher: Rund 1000 Euro habe man in den Vorbereitungen leider „in den Sand gesetzt“, bedauert Florin – bei den Druck-Kosten für die Info-Flyer, die man beispielsweise auf der letzten „Weihnachtszeitreise“ in Bad Berleburg verteilt habe, für die Plakate zum „Girkhäuser Markt“ und nicht zuletzt die Eintrittskarten für den „Schanzenrock“ – natürlich zum regulären Jubiläumsjahr 2020. Das alles gelte es nun mit jeweils aktuellem 2021er-Datum neu herzustellen.

Wittgenstein Geschoben, aufgehoben Der aktuelle Veranstaltungskalender für Girkhausen findet sich unter www.girkhausen.de im Internet. Hier werden die Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen ständig auf dem neuesten Stand gehalten. Im Moment dort leider oft Hinweise wie: „Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage durch das Corona-Virus werden die folgenden Veranstaltungen verschoben oder fallen ersatzlos aus.“

Genaue Termine für 2021? Stehen laut Florin noch nicht fest. Das sei ja auch eine Frage der Abstimmung – mit größeren Veranstaltungen anderer Vereine etwa oder mit der abbestellten Festmusik, die man als Organisator nun fürs kommende Jahr erneut anfragen müsse. So könne man zum Beispiel mit dem Markt nicht auf den letzten Sonntag im August gehen, weil da das Stadt-Schützenfest in Bad Berleburg stattfinde.

Vorbereitungen hilfreich auch für 2021

Aber die Vorbereitungen seien natürlich auch für 2021 hilfreich, betont Florin, weil man bereits die Kontakte zu den richtigen Ansprechpartnern für die einzelnen Events geknüpft habe, etwa die Aussteller beim Markt – und eben jetzt schon wisse, wie das mit der Sperrung des Dorfes zum Beispiel für den „Schanzenrock“ organisatorisch funktionieren werde.

Auch die übrigen Veranstaltungen im Girkhäuser Kalender sollen nicht mehr auf den Prüfstand, sagt Timo Florin – jedenfalls nicht die vor dem Stichtag 31. August, bis zu dem Großveranstaltungen ja noch verboten seien. Wobei ja völlig unklar sei, bei welcher Größenordnung solche Events denn überhaupt anfingen. „Das Stünzelfest ist abgesagt – da behaupte ich mal, dass es bei uns keinen Brotmarkt, kein Sportfest des VfL Girkhausen gibt. Es wird ein maues Jahr“, fürchtet Florin. Und: „Wann machen wir die Drehkoite wohl mal wieder auf?“

Vereine gehen „auf Nummer sicher“

Mit Blick auf den Herbst sollten die Girkhäuser Vereine einschließlich Schützenverein selbst entscheiden, ob sie ihre geplanten Veranstaltungen tatsächlich realisieren, so der Ortsvorsteher – sofern die Corona-Gefahr überhaupt beherrschbar sei. Und der Verkehrs- und Heimatverein müsse sich fragen: Klappt es mit der Jahreshauptversammlung ei­gentlich noch in diesem Jahr?

Für das Dorfjubiläum sollte der Veranstaltungsreigen ursprünglich schon am nächsten Samstag, 25. April, mit dem Festkommers ab 18 Uhr in der Schützenhalle starten – und mit dem „Wittgensteiner Wandertag“ am 19. September enden. Letzterer könnte vielleicht noch stattfinden, so der Ortsvorsteher – schließlich habe sich der SGV nach dem Event 2019 in Banfe ausdrücklich als Ausrichter beworben. Und im Rahmen des Dorfjubiläums würde man sicherlich noch eine ganze Reihe Wanderer aus den umliegenden Dörfern dafür begeistern können. Aber das alles müsse in Corona-Zeiten natürlich nichts heißen. Jedenfalls seien sich die Girkhäuser Vereine in ihrem Verständnis einig, unterstreicht Timo Florin: „Wir gehen auf Nummer sicher.“