850 Jahre Berghausen: Jubiläum startet mit Silvesterfeier

850 Jahre Dorfgeschichte – das muss gefeiert werden und zwar im Jahr 2023. Dann feiern die Berghäuser ihr Dorfjubiläum mit Festkommers, Silvesterparty und weiteren Highlights. Doch eigentlich hat alles im April 2019 begonnen. Damals traf man sich in loser Runde, um erste Gedanken auszutauschen. Im Juni folgte ein Rundschreiben an die Dorfbewohner. „Wir wollten das ganze Dorf mit einbinden“, so Ortsvorsteherin Charlotte Linde-Reber. „Es kamen eine Menge Vorschläge und Ideen an uns zurück.“ Und noch etwas: Dank eines Leader-Projektes erfreuen sich die Berghäuser nun an einem neuen Beamer in der Fest- und Kulturhalle. „Coronabedingt ist er aber leider noch nicht im Einsatz“, so Martin Schmidt.

Das Jubiläumsjahr

Beginnen wird das Jubiläumsjahr am 31. Dezember 2022 mit einer großen Silvesterparty in der Fest-und Kulturhalle. „So wollen wir gemeinsam in das neue Jahr starten“, sagt Thomas Knebel von der Projektgruppe Veranstaltungen – der größten Gruppe mit 35 Mitgliedern. Und die haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant. Am 28. April 2023 ist ein großer Festkommers geplant und nur zwei Tage später soll dann eine alte Tradition wiederbelebt werden – „Tanz in den Mai“. Und das große Jubiläumsfest? Das soll am ersten Septemberwochenende stattfinden mit einer langen Tafel und dem 50-jährigen Bestehen des Kindergartens. Damit aber noch nicht genug: Auch das „mittwochs in“ soll wiederbelebt werden – und das, sobald es die Corona-Situation wieder zulässt.

Die Homepage

Die Projektgruppe Digitales hat sich unter anderem mit einer neuen Homepage beschäftigt, die bereits an den Start ging und nach und nach erweitert wird – und das am besten mit der Beteiligung des ganzen Dorfes. Und auch ein Downloadbereich soll noch eingerichtet werden. Zielsetzung sei laut Heinz-Werner Weber, das man aus dem Projekt digitale Dorfmitte profitiere. Was das Jubiläum in 2023 betrifft – so gibt es bereits ein Logo als Gemeinschaftsarbeit – das Motto wird noch erarbeitet.

Ein historischer Rundgang

Die Gruppe Historisches hat sich ebenfalls etwas Besonderes ausgedacht. „Es wird kein Buch geben“, sagt Frank Limper. „Wir sind nun in einem Zeitalter der Digitalisierung. „Man habe sich schnell gegen ein Buch entschieden. Dennoch aber wolle man die Geschichte des Dorfes aufarbeiten – in Form einer digitalen Zeitleiste. Zudem ist geplant, gemeinsam mit den Sportfreunden Edertal alte Häuser und Wege im Dorf zu kennzeichnen und so ein historischen Rundgang zu gestalten. Ebenso plant die Gruppe ein „historisches Schaufenster“.

Nistkästen und Wanderwege

Ortsvorsteherin Charlotte Linde-Reber zeigt sich begeistert von den ganzen Ideen und Konzepten. „Man kann hier gar nicht aufzählen, was hier konkret alles geplant ist.“ Bernd Stremmel und Wolfgang Birkelbach möchten sich die Wanderwege rund um Berghausen vornehmen. Zudem seien auch eine Streuobstwiese und Nistkästen in Planung. „Dann wird das ganze Dorf etwas bunter“, freute sich auch Martin Schmidt.