Abenteuer, Sport, Spiele und bestimmt keine Langeweile

Bad Laasphe. Ob kreativ, sportlich oder lehrreich – bei den 36. Bad Laaspher Ferienspielen ist wieder für jeden etwas dabei. Das Programm, zusammengestellt von der Stadtjugendpflege in enger Kooperation mit teilnehmenden Vereinen und Institutionen, kann ab sofort unter www.jugend-bad-laasphe.de eingesehen werden. Über diese Seite ist ab kommendem Sonntag, 20. Juni, 7 Uhr, auch die Anmeldung zu den einzelnen Terminen möglich. Bislang ist noch nicht jede vorgesehene Veranstaltung auf der Homepage zu finden, das soll sich aber spätestens bis zum Anmeldestart am Sonntagmorgen ändern.

Voraussichtlich mehr als 40 Veranstaltungen werden in der schulfreien Zeit auf Teilnehmer warten. Langweilig muss also niemandem werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Streifzug durch den Wald mit Wisent-Ranger Henrik Brinkschulte? Oder mit einem Spiel- und Spaßnachmittag im Wasser mit der DLRG? Oder mit einer Kinderfreizeit im Abenteuerdorf Wittgenstein?

Wer lieber seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, der kann beispielsweise Windlichter, Lichterketten oder Traumfänger basteln, einen Turnbeutel nähen oder sich beim Graffiti-Workshop ausprobieren. Für Sportbegeisterte gibt es unter anderem Reitstunden auf Schloss Wittgenstein, Ausflüge zum Kletterwald nach Marburg, einen Fußballnachmittag und einen Golf-Schnupperkurs. Und auch der ein oder andere Tagesausflug ist geplant.

Natürlich haben die Verantwortlichen darauf geachtet, dass die Veranstaltungen mit den derzeit geltenden Corona-Richtlinien vereinbar sind und sie werden auch auf die Einhaltung der Hygieneregeln während der Veranstaltung achten. Ein aktueller, negativer Coronatest ist nach den derzeitigen Regularien bei allen Veranstaltungen Pflicht. Nähere Informationen, was bei den jeweiligen Terminen sonst noch beachtet werden muss, sind auf der Internetseite www.jugend-bad-laasphe.de zu finden.

Pandemiebedingt sind auch in diesem Jahr wieder Online-Anmeldungen notwendig. Spontane Besuche und nachträgliche Anmeldungen sind leider nicht möglich. Wer nicht die Möglichkeit hat, sein Kind online anzumelden, der kann sich an die Stadtverwaltung 02752/909-155 oder an das Haus der Jugend 02752/7484 wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen dann gerne die Registrierung. Fällt eine Teilnahmegebühr an, so muss diese vorab per Überweisung entrichtet werden. Auch hierzu finden sich weitere Infos auf der Internetseite www.jugend-bad-laasphe.de.

Die Stadtjugendpflege freut sich, dass trotz der unsicheren Rahmenbedingungen wieder ein abwechslungsreiches Programm zustande gekommen ist und bedankt sich bei allen Vereinen, Gruppen und Institutionen, die die Ferienspiele mit ihren Angeboten bereichern. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass es kurzfristig zu Änderungen oder Ausfällen kommen kann, wenn sich die Pandemielage bzw. der kreisweite Inzidenzwert ändert. Sollte das der Fall sein, werden bereits entrichtete Teilnahmegebühren selbstverständlich erstattet

