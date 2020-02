Abfall-Satzung Bad Laasphe von 1994 muss aktualisiert werden

Bad Laasphe. Bei der Umsetzung will sich die Stadtverwaltung an einer Muster-Satzung des Städte- und Gemeindebundes NRW orientieren.

Die derzeit gültige Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bad Laasphe stammt noch aus dem Jahr 1994 – jetzt soll sie auf einen aktuellen Stand gebracht werden, der auch den Vorgaben etwa der Verpackungsverordnung von 2019 entspricht.

Einzuarbeiten seien ferner „die Nutzung und die Abfuhr-Rhythmen von Tonnen für die Entsorgung von Bioabfall, Altpapier und Leichtverpackungen sowie redaktionelle Änderungen, zum Beispiel Bußgeld-Angaben in Euro- statt D-Mark-Beträgen“, so die Stadtverwaltung in einer Vorlage zur nächsten Sitzung des Bau-, Denkmal- und Umweltausschusses am morgigen Mittwoch, 26. Februar (öffentliche Sitzung ab 17.30 Uhr im Rathaus).

Gesetzesänderungen zu berücksichtigen

Außerdem habe es „in den vergangenen Jahren bei einer Reihe von gesetzlichen Vorschriften im Abfallrecht Änderungen“ gegeben, die zu berücksichtigen seien. Bei der Umsetzung will sich die Stadt an einer Muster-Satzung des Städte- und Gemeindebundes NRW orientieren.

Die angestrebten Änderungen werden im Ausschuss politisch vorberaten, das letzte Wort hat dann am 30. März der Rat der Stadt Bad Laasphe.