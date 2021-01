Abfallkalender 2021 in Bad Berleburg erneut aktualisiert

Bad Berleburg Abfuhrbezirk C für die gelbe Tonne umfasst mehr Straßen als in der Übersicht aufgeführt. Entsorger fährt irrtümlich falschen Bezirk an.

Im Abfallkalender der Stadt Bad Berleburg sind weitere Fehler aufgefallen. So müssen die Angaben zum Müllabfuhr-Bezirk C im Stadtgebiet überarbeitet werden. Außerdem hat die Firma Suez - von den Dualen Systemen beauftragt, im Kreis Siegen-Wittgenstein die gelbe Tonne abzufahren - versehentlich falsch Abfuhrbezirke angesteuert.

Um innerhalb des Kreisgebiets die Abfuhr zu optimieren hatte Suez der Stadt Änderungen der Abfuhrtage mitgeteilt, die auch in den Abfuhrkalender eingeflossen sind. Am Dienstag hat die Firma jedoch versehentlich zunächst den Abfuhrbezirk D abgefahren. Nach Rücksprache wurde dann planmäßig der Abfuhrbezirk C ebenfalls abgefahren. Und die Abfuhr im Bezirk D wird am heutigen Donnerstag wiederholt.

Bitte an Anlieger: Abfuhrbezirk ändern

Dabei zeigte sich, dass beim Druck des Abfallkalenders versehentlich Straßenzüge, die zum Bezirk C westlich der B 480 in Bad Berleburg zählen, nicht aufgeführt sind. Deshalb bittet die Stadtverwaltung die Anlieger von Sählingstraße, Am Gehre, Marienburger Straße, Fohlenweg, Am Breitenbach, Espeweg, An der Odebornskirche, An der Gontardslust, Am Seifchen, Hillerbachweg, Herrenwiese, Corneliusweg und Franz-von-Winckel-Weg, ihren Abfuhrbezirk auf C zu ändern.

Der digitale Abfallkalender 2021 wurde bereits entsprechend überarbeitet und ist über die Homepage www.bad-berleburg.de im Online-Service unter „Abfallkalender“ abrufbar.