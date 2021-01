Absage Jahreshauptversammlung, Angelscheine, Jugendbustüten

Wittgenstein JHV Schützenverein und Sportschützengemeinschaft, Angelscheine Sportfischer, Stadtjugendpflege verteilt Jugendbus-Tüten, JHV abgesagt

Der Vorstand des Schützenvereins Schwarzenau und der Sportschützengemeinschaft Schwarzenau haben sich aufgrund der momentanen Corona-Situation und der immer noch hohen Ansteckungszahlen dazu entschlossen, die am 20. Februar 2021 geplanten Generalversammlungen zu verschieben. Natürlich hoffen die Verantwortlichen, dass die Zahl der Erkrankten in den nächsten Wochen sinken werden, jedoch ist der Verlauf der Pandemie auch im Februar für alle total unklar. Allerdings haben der Schutz und die Gesundheit der Vereinsmitglieder für den Vorstand oberste Priorität vor allen übrigen Vereinsinteressen. Als neuen Versammlungstermin hat der Vereinsvorstand für beide Vereine Samstag, 8. Mai 2021, vorgesehen. Einladungen erfolgen noch, Informationen werden über die heimische Presse bekannt gegeben. Natürlich kann diese Terminplanung, genau wie alle Planungen für Veranstaltungen in diesem Jahr, nur unter Vorbehalt erfolgen und wir alle müssen abwarten, wie sich die Corona-Situation in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt.

Vergabe Angelscheine

Für drei Sportfischer aus dem Stadtgebiet Bad Berleburg besteht auch im Jahr 2021 die Möglichkeit, Fischereierlaubnisscheine für den Fischfang für die Fangperiode vom 15. April 2021 bis 15. Oktober 2021 zu erwerben.

Die Stadt Bad Berleburg verfügt über ein Kontingent von einem Erlaubnisschein für die Breitenbachtalsperre zum Preis von 102,00 € und zwei Erlaubnisscheinen für die Obernautalsperre zum Preis von 102,00 €.

Außerdem besteht für die Saison 2021 die Möglichkeit, einen Kombischein für 135,00 € für die Breitenbach- und Obernautalsperre zu erwerben. Hier wird das Kontingent zu einem späteren Zeitpunkt vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein festgelegt.

Die Bewerber müssen im Besitz eines gültigen Fischereischeines sein.

Interessenten, die ihren Wohnsitz in Bad Berleburg haben, können sich bis zum 28. Februar 2021 telefonisch oder schriftlich beim Bürgerbüro der Stadt Bad Berleburg, Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg melden. Telefon: 02751/923-110, E-Mail: buergerbuero@bad-berleburg.de.

Die Bewerbungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Verteilung von Jugendbus-Tüten

Das Neue Jahr startet mit einem noch härteren Lockdown. Um den Kindern und

Eltern in dieser kontaktarmen Zeit etwas Abwechslung zu bieten, stellt die

Stadtjugendpflege Bad Berleburg wieder die sogenannten „Jugendbus-Tüten“ bereit. Sie sind kostenlos und enthalten Rezepte, eine Bastelidee mit entsprechenden Materialien, Lesetipps, ein Rätsel und eine kleine Süßigkeit.

Die Tüten können ab Dienstag, den 19. Januar 2021, an folgenden Orten abgeholt werden:

 Elsoff im Dorfladen „Insen Laare“

 Berghausen im Dorfladen „Unser Laden“

 Wingeshausen im Dorfladen

 Wemlighausen im Fahrradhäuschen auf dem Schulhof der Grundschule

 Bad Berleburg im Eingang des Bürgerbüros vor dem Fahrstuhl oder

mittwochs von 15:00-17:00 Uhr am offenen Fenster des

Jugendcafés Am Markt

Das Team der Stadtjugendpflege bittet darum, pro Kind nur eine Tüte mitzunehmen. Kerstin Irmischer hilft bei Fragen unter 02751/923-187 oder per Mail k.irmischer@bad-berleburg.de gerne weiter und freut sich über Fotos der Basteleien.

Reit- und Fahrverein sagt JHV ab

Aufgrund der Pandemie verschiebt der ländliche Reit- und Fahrverein Aue-Wingeshausen seine normalerweise im Februar stattfindende Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Sobald abzusehen ist, dass das Infektionsgeschehen eine Versammlung zulässt, wird der Vorstand rechtzeitig einen neuen Termin festlegen und zur JHV einladen.