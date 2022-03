Abschiebung: Das Schicksal der Muradis entscheidet sich

Aue-Wingeshausen/Düsseldorf. Der Petitionsausschuss tagt zum dritten Mal im Fall Muradis. Im Fall einer Abschiebung könnte Elvin sogar ein Einsatz im Ukraine-Krieg drohen.

Am 8. März befasst sich der NRW-Petitionsausschuss in Düsseldorf zum dritten Mal mit der drohenden Abschiebung der Familie Muradi aus Aserbaidschan. Das Bündnis „Recht zu bleiben“, dem diverse regionale Organisationen wie Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Parteien aber auch Einzelpersonen angehören, setzt sich weiter dafür ein, dass die Eltern mit ihren drei Kindern in Deutschland bleiben können.

Ihre Argumente: Die Familie lebe seit 2019 gut integriert in Aue-Wingeshausen und engagiere sich in der Dorfgemeinschaft. Außerdem möchte Elvin Muradi eine Ausbildung in der Pflege machen – ein Bereich in dem bundesweit enormer Fachkräftemangel herrscht. „Aus diesen Gründen ist es für uns unverständlich, dass die Familie nach wie vor als vollziehbar ausreisepflichtig gilt“, so Katrin Fey von den Linken. Sie ist die Initiatorin des Bündnisses. Hinzu käme noch die Fragen nach dem Kindeswohl, die von Amtswegen gar nicht geprüft worden sei. „Immerhin ist hier das Leben von drei kleinen Kindern betroffen, die die Situation verängstigt“, betont Helga Dellori, ehrenamtliche Integrationslotsin. Die Familie ist geduldet mit Abschiebeandrohung.

Lesen Sie auch: Trauma nach Abschiebehaft: Muradis brauchen Psychologen

Meinung zur drohenden Abschiebung

Für eine Aufenthaltsgenehmigung müsste der Vater einen aserbaidschanischen Ausweis vorlegen, den er aber nur bekommt, wenn er in Aserbaidschan Wehrdienst ableistet (wir berichteten). Eine Abschiebung sei unter diesen Gesichtspunkten einfach absurd. „Elvin absolvierte ein Praktikum, hat eine berufliche Perspektive, spricht unsere Sprache, integriert sich und ist ehramtlich tätig“, erzählt Helmut Kesseler, Vorsitzender des Dorfvereins Aue-Wingeshausen. „Wenn er wirklich zurück nach Aserbaidschan muss - geht er entweder für lange Zeit ins Gefängnis oder muss kämpfen.“ Denn Personen, die nicht erwünscht sind, werden von Aserbaidschan aus in den ukrainischen Krieg geschickt. Das sei unmenschlich und nicht zu verantworten.

Lesen Sie auch: Abschiebung: Familie-muradi-braucht-aerztliche-hilfe

Appell für Bleiberecht

Es gibt aber Hoffnung. „Mein Eindruck ist: Alle Akteure inklusive des Landrats wollen eine Lösung finden, wie sich die Situation humanitär klären lässt“, sagt Horst Löwenberg, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Siegen-Wittgenstein. Das Problem sei die gesetzliche Grundlage. „Faktisch ist es so, dass wir uns in einem Dilemma befinden – Wir haben sich widersprechende Rechtslagen und verschiedenen Interessenlagen“, erläutert Matthias Vitt von der Caritas Siegen-Wittgenstein Der Appell: Die Gesetzgebung müsse verändert werde, um bessere Rahmenbedingungen und Klarheit zu schaffen, damit Menschen, die die Sprache bereits sprechen und Interesse daran haben einen Beruf zu erlernen eine Perspektive haben. Denn bei der Familie Muradi handele es sich nicht um einen tragischen Einzelfall, sondern um eine „strukturelle Schwäche“ des Rechtssystems. Das Bündnis hat seine Petition „Unsere Nachbarn bleiben hier“ für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht der Familie bis April verlängert, so Katrin Fey. Sie umfasst mittlerweile über 5.000 Punkte, die für eine Aufnahme sprechen und soll dem Landrat persönlich überreicht werden.

Lesen Sie auch: Muradi-Betreuer: Von der Motivation, Geflüchteten zu helfen

Chronik der Ausreise von Familie Muradi

Am 31.10.2017: Elvin Muradi reist in Deutschland ein. Am 16.06.2018: Sevine Muradi und die Kinder Jusif und Mozyam Muradi kommen nach. Am 16.04.2019: Erster Asylantrag wird gestellt und am 23.04.2019: Der Antrag wird abgelehnt. Am 27.04.2019: Die Muradis klagen gegen die Ablehnung. Daraufhin folgt die Duldung mit Abschiebeandrohung, seitdem gilt die Familie vollziehbar ausreisepflichtig. Seitdem muss die Familie ihre Duldung jeden Monat bei der jeweiligen Ausländerbehörde verlängern.

Ein neues zu Hause für Familie Muradi

12.11.2019: Die Familie wird von Soest nach Bad Berleburg zugewiesen. Sie landet schließlich in Aue-Wingeshausen. Im April 2020 absolviert Elvin Muradi ein Praktikum als Alten- und Krankenpfleger im Altenheim Sähling Bad Berleburg. Danach bekommt er einen Ausbildungsvertrag angeboten. Daraufhin stellt er im Juni 2020 einen Antrag auf Ausbildungsduldung als Pflegekraft bei der Ausländerbehörde des Kreis Siegen-Wittgenstein. Einen Monat später wurde der Antrag abgelehnt, da kein Nationalpass von Elvin Muradi aus Aserbaidschan vorlag. Andere Dokumente wie die Heiratsurkunde werden zur Identi-tätsklärung von der Ausländerbehörde nicht anerkannt.

Lesen Sie auch:Angst vor Abschiebung: Darf Elvin Muradi in Aue bleiben?

Im Oktober 2020 reist der Vater zur aserbaidschanischen Botschaft nach Berlin. Die Botschaft lehnt die Ausstellung seines beantragten Passes ab, da er dafür in seinem Heimatland Wehrdienst geleistet haben muss. Im August 2020 wendet sich die Familie mit einer Petition an den Landtag NRW. Das Ergebnis: Der Ausschuss befürwortet die Ausbildungsduldung. Infolgedessen stellt Elvin Muradi erneut einen Antrag auf Ausbildungsduldung. Diesen wird ein weiteres Mal von der Ausländerbehörde abgelehnt. Der Vater solle ausreisen und seinen Wehrdienst in Aserbaidschan absolvieren. Für die Behörde sei das eine zumutbare Mitwirkung zur Passbeschaffung. Im November 2020 reicht die Familie Klage am Verwaltungsgericht Arnsberg ein. Die Richterin tendiert dazu, dass der Wehrdienst als Maßnahme zumutbar sei. Auf anwaltlichen Rat wurde die Klage daraufhin zurückgezogen. Eine weitere Petition wird dem Landtag NRW vorgelegt. Nun rät der Ausschuss zur freiwilligen Ausreise.

Lesen Sie auch: Abschiebung: Entscheidung im Fall der Familie Muradi vertagt

Festnahme von Servine Muradi

Am 11. Februar nimmt Sevine Muradi einen Termin zur Verlängerung der Duldung in der Ausländerbehörde wahr. Dabei möchte sie ihren Ausbildungsvertrag bei Nadine’s Beauty Hair in Bad Berleburg als Friseurin vorlegen und erneut einen Antrag auf Ausbildungsduldung stellen. Allerdings wird die Mutter von der Ausländerbehörde In Gewahrsam genommen und in die Sammelunterkunft nach Ingelheim in Abschiebehaft gebracht. Nach drei Tagen wird sie wieder entlassen und zurück nach Aue gebracht. An-schließend wird eine Abschiebeverfügung für die gesamte Familie an ihren Wohnort zugestellt. Es folgt eine Klage und enormer öffentlicher Protest gegen die Maßnahme. Die Abschiebung ausgesetzt und die Ausländerbehörde bewilligt die weitere Duldung bis zum dritten Petitionsverfahren. Familie Muradi hat inzwischen Haftbeschwerde beim Landgericht Siegen ein reicht. Nun wird am 8. März aufgrund der massiven öffentlichen Aufmerksamkeit und politischen Intervention auf lokaler und Landesebene erneut ein Petitionsausschuss über das Schicksal der Familie entscheiden. Der Beschluss des Ausschusses ist aber nur eine Empfehlung und muss dementsprechend von der Ausländerbehörde des Kreises nicht zwingend umgesetzt werden.

Lesen Sie auch: Nach der Abschiebehaft: Sevine Muradi ist traumatisiert

Unverständnis beim Bündnis „Recht zu bleiben“

Das Vorgehen der Behörden ist für das Bündnis „Recht zu bleiben“ unverständlich. Es hätten nach den Beschlüssen der letzten zwei Petitionsausschüssen und der Zusendung des Urteils eines Präzedenzfalls andere Weichen gestellt werden können. „Das schafft Misstrauen bei den Betroffenen und Unverständ-nis wie auch Wut beim Ehrenamt“, sagt Matthias Vitts. Man müsse die Spielräume nur finden wollen, die Anträge zur Ausbildungsduldung wohlwollender prüfen und ein bisschen guten Willen zeigen, um es der Familie zu ermöglichen in ihrer neuen Heimat zu bleiben. Die Mitwirkenden des Bündnisses warten nun gespannt, was bei der erneuten Anhörung am 8.März rauskomme. „Uns geht es nicht darum, dass jemand gewinnt oder verliert“, erklärt Horst Löwenberg. „Uns geht es um die Familie, der wir eine Chance geben wollen hier ein neues Leben zu beginnen.“ Er erlebe es oft, dass bei solchen Sachverhal-ten manchmal das menschliche verloren geht und andere Dinge n in den Vordergrund rücken. Für ihn sollte die Familie im Mittelpunkt stehen – denn es gehe um ihr Schicksal.

Lesen Sie auch:Fall der Familie Muradi: „Unrecht“ und „menschenunwürdig“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein