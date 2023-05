Abt Aloysius Althaus legt überraschend sein Amt nieder

Meschede/Wemlighausen. Der aus Bad Berleburg stammende Leiter der Abtei Königsmünster in Meschede hat am Sonntag sein Amt als Abt niedergelegt. Das sind die Gründe.

In der Benediktinerabtei Königsmünster hat der aus Wittgenstein stammende Abt Aloysius Althaus am Sonntag, 7. Mai 2023, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Das meldet das Kloster am Sonntagabend in einer Pressemitteilung.

Aloysius Althaus wurde als Markus Althaus 1966 in Bad Berleburg geboren. Er wächst in einem katholischen bodenständigen Elternhaus in der Wittgensteiner Diaspora in Wemlighausen auf, verbringt in seiner Kindheit viel Zeit in dem evangelisch-reformierten und von Freikirchen geprägten Umfeld. Dort wächst auch der Wunsch nach einem geistlichen Leben. Das ist Markus Althaus bereits mit vierzehn Jahren klar. „Es gab keine Aha-Bekehrung und auch keine Vision“, sagte er Rückblickend in einem Interview mit dieser Zeitung im Jahr 2013 als er 47-jährig gerade als Ordensbruder Aloysius zum Abt der Benediktinerabtei Königsmünster wurde. Sein Vater Reinhold unterstützt den Jugendlichen in seinem Bestreben, seine Mutter Annemarie meldet Bedenken an. Sie betreiben zu der Zeit in Wemlighausen einen Friseursalon.

Nach dem Realschulabschluss folgt zunächst ein Praktikum als Altenpfleger. Kontakt mit der Abtei Königsmünster bekommt er dann während seiner Krankenpfleger-Ausbildung im St. Walburga-Krankenhaus in Meschede. Nach dem Pflege-Examen tritt er am 28. August 1988 als Novize ins Kloster ein.

Nach seiner Feierlichen Profess 1990 unterstützte er den Novizenmeister in der Ausbildung der jungen Brüder. Fünf Jahre später wurde er zum Ständigen Diakon geweiht, übernahm 1996 das Amt des Novizenmeisters und wurde 2001 von Abt Dominicus Meier zum Subprior ernannt. Zudem war er als Infirmar für die Alten- und Krankenpflege in der Abtei verantwortlich. 2005 spendete ihm der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker die Priesterweihe.

2013 wählte ihn der Konvent zum vierten Abt des Klosters. Als Leiter der Abtei engagierte er sich neben den Aufgaben in der Gemeinschaft in der Erzdiözese Paderborn, vor allem als Vorsitzender der Paderborner Ordensoberenkonferenz (POK) und in der Exerzitienarbeit und Schwesternseelsorge.

So geht es im Kloster weiter

Bereits am 21. April 2023 hat Abt Aloysius sein Rücktrittsgesuch beim Abtpräses, dem Vorsitzenden der Kongregation (Klosterverband) der Missionsbenediktiner, zu dem die Abtei Königsmünster gehört, eingereicht. In seinem Schreiben zur Bestätigung der Annahme hat Abtpräses Jeremias Schröder auf Bitte von Abt Aloysius festgelegt, dass die Amtszeit als Abt von Königsmünster am 7. Mai 2023 endet.

Bis zum Amtsantritt des gewählten Nachfolgers gehen gemäß den Konstitutionen der Kongregation „alle Rechte und Vollmachten zur Leitung des Klosters an den Prior über“ (Konst. 122). Das erläutert die Abtei über das Nachfolge-Prozedere.

