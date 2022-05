Achtung: Corona-Apps warnen vor ablaufenden Impfzertifikaten

Eine Hand mit einem Mobiltelefon am Dienstag, 15. Juni 2021 auf dem in der Corona - Warn - App ein digitaler Impfnachweis angezeigt wird nach dem ein voller SARS - CoV2 Impfschutz in 10 Tagen angezeigt wird. Im Hintergrund liegt ein rein analoger Impfpass. der Digitale Impfnachweis ist ein wichtiges Dokument. Arend / FUNKE Foto Services

Siegen-Wittgenstein. Warum diese Sorgen in den allermeisten Fällen unbegründet ist, erläutert ein Fachmann: Apotheker Dr. Christof Werner.

Viele Nutzer der Corona-App und vergleichbarer Handy-Programme werden derzeit von ihren Apps ermahnt zu prüfen, ob ihre Impfzertifikate noch gültig sind. „In den allermeisten Fällen ist es aber nicht nötig, ein neues Zertifikat auszustellen“, sagt Dr. Christof Werner, Vorsitzender der Bezirksgruppe Siegen-Wittgenstein im Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL).

Lesen Sie auch:

Im Juni vergangenen Jahres sind die ersten digitalen Impfzertifikate ausgestellt worden. Diese sind mit einer technischen Ablauffrist von einem Jahr versehen. „Deshalb kommen zurzeit viele Menschen zu uns in die Apotheken, die von der Corona-Warn-App oder der CovPass-App benachrichtigt worden sind, dass sie die Gültigkeit ihres Impfzertifikats überprüfen müssen“, so Dr. Werner. Je nach Ausstellungstermin im vergangenen Jahr seien Zertifikate für die Erst-, manchmal auch schon für die Zweitimpfung betroffen. Das Problem werde sich aber demnächst lösen, denn laut Planungen des Robert-Koch-Instituts sollen Nutzer der Corona-Warn-App ab Ende Mai und Nutzer der CovPass-App im Juni nach einem Update technisch abgelaufene Impfzertifikate selbst aktualisieren können. „Sie brauchen also kein neues Impfzertifikat aus der Apotheke“. Es handele sich um ein rein technisches Ablaufdatum, am Impfstatus ändere sich nichts.

Neu Impfzertifikate gibt es in der Apotheke

„Wer aber zum Beispiel eine Reise plant oder aus anderen Gründen nicht auf dieses Update warten kann, hat die Möglichkeit, in der Apotheke ein neues Impfzertifikat zu erhalten“, sagt Dr. Werner. Bürger, die keine App nutzen möchten, sollten sich einen aktualisierten Papierausdruck in der Apotheke holen.

Im Übrigen aber seien die meisten Booster-Impfungen, also Drittimpfungen, noch kein Jahr her und damit noch weit entfernt von jedem technischen Ablaufdatum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein