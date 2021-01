Achtung: Fehler im Bad Berleburger Abfallkalender 2021

Bad Berleburg Zwei Bezirke sind betroffen: Wochentage für die Abholung der gelben Tonne in mehreren Ortschaften sind in der Legende falsch angegeben.

Der Abfallkalender für das angelaufene Jahr 2021 war gerade auf dem Postweg verteilt worden, als der Fehler auffiel. Und darum geht‘s: Die gelben Tonnen für die Ortschaften Alertshausen, Christianseck, Diedenshausen, Girkhausen, Schüllar, Wemlighausen und Wunderthausen (Abfuhrbezirk E) werden freitags und für die Ortschaften Aue, Dotzlar und Wingeshausen (Abfuhrbezirk F) montags geleert. Dies wurde versehentlich in der Legende anders angegeben.

Korrigierte Kalender-Fassung im Internet zu finden

Wichtig: Der Fehler im Abfallkalender betrifft ausschließlich die Gelbe Tonne in den Bezirken E und F – alle anderen Abholtermine sind korrekt dargestellt. Der berichtigte Abfallkalender 2021 kann auf der Homepage www.bad-berleburg.de im Online-Service unter „Abfallkalender“ selbst ausgedruckt bzw. in eigene digitale Kalender (Outlook, Smartphone, Tablet etc.) übertragen werden. Das Team ärgert sich am meisten, ist dankbar für die Hinweise – und bittet die Bad Berleburger Bürger um Nachsicht.