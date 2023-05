Ärztestreik: Kliniken rund um Wittgenstein sind betroffen

Ärztestreik an der Berliner Charité am 5. Oktober 2022. Am Dienstag, 9. Mai, streiken bundesweit wieder Ärzte von kommunalen Krankenhäusern.

Wittgenstein. Am 9. Mai streiken Ärzte bundesweit. Betroffen sind nur kommunale Kliniken. Auch in Krankenhäusern rund um Bad Berleburg wird gestreikt.

Am Dienstag, 9. Mai, streiken bundesweit Ärzte an kommunalen Klinken. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat dazu aufgerufen und fordert die Ärzte auf, an einer zentralen offiziellen Kundgebung in Frankfurt am Main teilzunehmen. Die Bad Berleburger Vamed-Kliniken stehen nicht in öffentlicher Trägerschaft, deren Personal ist von der Tarifauseinandersetzung also nicht betroffen.

Anders das Kreisklinikum in Siegen: Dort werden sich nur wenige Ärztinnen und Ärzte am Streik beteiligen, wie Pressesprecherin Lara Stockschläder auf Anfrage mitteilt. „Es wird keine Auswirkungen auf den Betrieb oder die Versorgung der Patienten haben.“

Auch Frankenberg betroffen

Betroffen ist auch das Kreiskrankenhaus im benachbarten hessischen Frankenberg. „Selbstverständlich respektieren wir das Streikrecht unserer Ärzte und hoffen auf eine baldige Einigung zwischen den Tarifparteien“, erklärt Geschäftsführerin Margarete Janson. „Nach derzeitigem Stand der Meldungen können wir durch Dienstplananpassungen den Ausfall der streikenden Kollegen kompensieren und den Regelbetrieb aufrechterhalten. Die Patientenversorgung ist also weiterhin gewährleistet, sowohl für stationäre, als auch für ambulante oder Notfallpatienten. Für den Fall, dass planbare ambulante Behandlungen verschoben werden müssen, werden davon betroffene Patienten aktiv telefonisch kontaktiert, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Auch die Sprechstunden im MVZ werden wie gewohnt angeboten.“

