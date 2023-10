Agrodur: Heimische Firma unterstützt die Löschgruppe Arfeld

Die Geschäftsführer Georg Grosalski und Meik Böhl (rechts) überreichten einen zusätzlichen, großen, hydraulischen Rettungszylinder an den 1. Vorsitzenden des Fördervereins der Löschgruppe Arfeld, Marwin Schneider (links).

Schwarzenau/Arfeld. Das Schwarzenauer Unternehmen spendet einen hydraulischen Rettungszylinder an die Freiwillige Feuerwehr.

Seit Ende März verfügt die Löschgruppe Arfeld über das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF. Im Rahmen der Neubeschaffung durch die Stadt Bad Berleburg wurden seitens des Fördervereins der Löschgruppe Arfeld auch einige, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände aus eigenen Mitteln beschafft.

Das Schwarzenauer Unternehmen Agrodur Grosalski GmbH Co. KG beteiligt sich mit einer Spende an der Ausstattung des neuen HLF. Die Geschäftsführer Georg Grosalski und Meik Böhl überreichten einen zusätzlichen, großen, hydraulischen Rettungszylinder an den 1. Vorsitzenden des Fördervereins der Löschgruppe Arfeld, Marwin Schneider.

Mit dieser Sachspende kann die Schlagfertigkeit bei Einsätzen der technischen Hilfeleistung massiv gesteigert werden. Der neu beschaffte Rettungszylinder kann auf eine Länge von bis zu 1640 Millimeter ausgefahren werden. Eingesetzt werden kann er bspw. bei Verkehrsunfällen, um dort möglichst viel Platz zur Befreiung der Patienten zu schaffen.

