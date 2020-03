Berghausen. Ins Altmühlbachtal Chalet in Bad Berleburg-Berghausen kommen Urlauber aus Deutschland und der Welt. Was macht die Airbnb-Unterkunft aus?

Wenn Christian Dickhaut ein Möbelstück baut, greift er zur Flex und kennzeichnet es mit einem Kreuz. „Einer meiner Gäste hat sich mal die Mühe gemacht, alle Kreuze in meiner Unterkunft zu zählen“, sagt er lachend. Sein Chalet im Altmühlbachtal in Berghausen vermietet er bei Airbnb. Einige seiner selbstgebauten Möbel haben dort ihren Platz gefunden.

Bad Berleburg: Naturstammhaus kann bei Airbnb gemietet werden

„Meine Freunde sagen, dass an mir ein guter Innenarchitekt verloren gegangen ist“, erzählt Christian Dickhaut. Er hat alles in dem Naturstammhaus selbst gestaltet. „Das Bauen ist mein Leben, da gehe ich drin auf“, sagt er.

Christian Dickhaut bietet seine Hütte in Bad Berleburg-Berghausen bei Airbnb an. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Die besten Ideen kommen ihm, wenn er gerade mit dem Werkzeug hantiert. Beim Bauen verwendet er dabei häufig Materialien, die schon mal verbaut waren. „Upcycling“ nennt man das neuerdings – Christian Dickhaut macht das schon seit vielen Jahren.

Die persönliche Note ist dem Airbnb-Vermieter wichtig: „Alles trägt meine Handschrift.“ Seine Hütte sei nicht so glatt gestaltet wie ein Hotel. „Es ist eine gewisse Wärme da.“ Urig, gemütlich und gleichzeitig modern – so würde er seine Hütte selbst beschreiben.

Berleburger Hütte mit Wohn- und Essbereich

Das Chalet verfügt im Innenraum über einen Wohn- und Essbereich, in dem sich auch eine kleine Küchenzeile sowie ein Kaminofen befinden. Zudem gibt es ein Bad mit Dusche und WC. Im oberen Stock, der durch eine schmale Holztreppe zu erreichen ist, befindet sich das Schlafzimmer.

In der Airbnb-Unterkunft treffen Urigkeit, Funktionalität und Modernität aufeinander. Sie verfügt über eine kleine Küche mit Essbereich. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Für Handtücher, Bettwäsche, Seife, Küchenrollen und vieles mehr sorgt der Heimwerker: „Die Dinge für jeden Tag stehen zur Verfügung.“

Altmühlbachtal Chalet hat eine Außendusche

Einen Hauch von Exklusivität bekommt die Hütte durch die Außendusche, die sich direkt neben der Unterkunft befindet. Von der überdachten Terrasse aus kann man ins Altmühlbachtal blicken. Und auch auf der Terrasse selbst findet sich die Liebe zum Detail wieder, die schon den Innenraum auszeichnet.

Über der Eingangstür hängt ein Hufeisen, in der Decke darüber ist ein Herz mit der Aufschrift „Glück ist Liebe“ eingelassen. „Viele Gäste sagen mir, dass sie jeden Tag ein anderes Einrichtungsdetail in meiner Unterkunft entdecken.“

Bad Berleburg: Christian Dickhaut ist Superhost bei Airbnb

Christian Dickhaut ist ein sogenannter „Superhost“ bei Airbnb – die Gäste sind mit der Hütte und dem Gastgeber zufrieden. „Das zeigt mir, dass ich bisher alles richtig gemacht habe“, so der Vermieter. Einige seiner Gäste machen ihr Feedback auf der Airbnb-Homepage publik.

Wittgenstein Airbnb heißt übersetzt „Luftmatratze und Frühstück“ Airbnb bedeutet „Airbed and breakfast“, was auf Deutsch „Luftmatratze und Frühstück“ heißt. Gegründet wurde Airbnb von Brian Chesky, Joe Gebbia und Nate Blecharczyk im Jahr 2008. Das erste Inserat auf der Plattform war für Brian Cheskys und Joe Gebbias Wohnung. In 100.000 Städten ist Airbnb laut eigenen Angaben vertreten. Über sieben Millionen Unterkünfte hat das amerikanische Unternehmen laut ihrer Website weltweit im Angebot. Gebucht werden können die Wohnungen oder Zimmer unter www.airbnb.de. Dazu ist vorab eine Registrierung notwendig.

Andere schreiben etwas in das Gästebuch, was im Chalet bereit liegt. „Was du hier geschaffen hast, ist einfach ein Traum“, hat zum Beispiel eine Besucherin in das Gästebuch geschrieben. „Viele sind so dankbar“, sagt der 49-Jährige sichtlich erfreut. Es tue ihm gut, so ein Feedback zu bekommen.

Im oberen Stock steht ein Bett für zwei Personen. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Gäste sollen sich in Chalet wohlfühlen

„Die Gäste sollen in meiner Unterkunft glücklich und zufrieden sein und sich wohlfühlen.“ Ihm ist es daher auch wichtig, dass sie ihn bei der An- und Abreise antreffen und so den Ansprechpartner kennen. Für drei Tage müssen sie die Unterkunft mindestens buchen, sonst sei der Arbeitsaufwand zu groß.

Bei Fragen steht der gebürtige Erndtebrücker den Besuchern immer zur Verfügung: „Sie können einfach zu mir kommen, wenn sie etwas brauchen.“ Er wohnt nämlich direkt neben dem Chalet.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Nachfrage gibt“, sagt der Airbnb-Vermieter. Die Gäste kommen aus ganz Deutschland, vor allem aus dem Ruhrgebiet. Es waren auch schon Irländer, Franzosen und Niederländer bei Christian Dickhaut zu Gast. Wittgensteiner haben bei ihm bisher noch keinen Urlaub gemacht. Vielen von ihnen sei gar nicht bewusst, wie schön die Umgebung und Landschaft sei. „Wir wohnen da, wo man Urlaub macht.“ Im Schnitt sind die Gäste zwischen 30 bis 50 Jahre alt.

In der Airbnb-Unterkunft lassen sich viele kleine Details finden. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Bad Berleburg: Airbnb-Unterkunft beliebt

Christian Dickhaut kam durch einen Freund aus den Niederlanden auf die Idee, sein Chalet bei Airbnb zu vermieten. „Ich bin mit der Plattform sehr zufrieden“ sagt er. Seit Mai 2018 bietet er sein Chalet dort zur Vermietung an.

Die Nachfrage ist auf der Internetplattform deutlich höher als auf seiner Homepage für das „Altmühlbachtal Chalet“. Das Vermieten bei Airbnb betrachtet er dennoch als ein Hobby. „Es ist nicht so, dass ich das tun müsste“, erklärt er. Er vermietet die Hütte daher auch nur phasenweise. Er selbst würde sie zu wenig nutzen.