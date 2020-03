Ein Ort der Entschleunigung – das soll Volker Kurths Airbnb-Unterkunft in Zinse sein. „Die Menschen sollen hier ein bisschen relaxen und rauskommen“, sagt er. Der 51-Jährige hat diese Erfahrung in seinem Schwedenhaus schon häufig selbst gemacht und möchte auch den Mietern die Chance dazu geben. „Dieses Haus war der größte Glücksgriff, den ich in meinem Leben gemacht habe“, sagt er. Im Gespräch mit Ina Carolin Lisiewicz spricht Volker Kurth über Airbnb und seine Unterkunft namens „Wo sich Fuchs und Hase...“.

Siegener Hausmeister vermietet bei Airbnb

Wie sind Sie zu dem Haus gekommen?

Volker Kurth: Ich habe das Haus damals gekauft, weil ich irgendwann aus meinem Diensthaus ausziehen muss. Ich bin Hausmeister im Evangelischen Gymnasium in Siegen. Mit der Zeit bin ich aber immer weniger hierhergekommen. Da habe ich mir überlegt, dass ich das Haus vermiete.

Das Wohnzimmer bietet eine Sitzgelegenheit für vier Personen. Meistens buchen nur zwei Personen einen Aufenthalt. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Gab es noch andere Gründe?

Ja. In der Wohnung, die ich in Bad Berleburg vermiete [Anm. d. Red.: nicht über Airbnb], hatte ich einen Mietnomaden. Da habe ich sehr viel Geld verloren. Das war dann am Ende der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat – im positiven Sinne. Dann habe ich geschaut, dass ich das Haus vermiete, um wieder Geld reinzubekommen. Ich wollte die laufenden Kosten decken.

Airbnb in Erndtebrück: Keine negativen Erfahrungen gesammelt

Wie sind jetzt Ihre Erfahrungen mit Airbnb?

Ich bin sehr zufrieden mit der Plattform. Wenn die Wohnung in Bad Berleburg wieder frei ist, werde ich sie vermutlich auch über Airbnb vermieten, genauso wie das Haus in Zinse. Ein weiterer Vorteil: Über Airbnb sind auch größere Schäden abgedeckt. Das gibt einem als Gastgeber eine gewisse Sicherheit.

Beteiligt sich Airbnb an Ihren Einnahmen und wie viel haben Sie im letzten Jahr verdient?

Drei Prozent der Einnahmen gehen an Airbnb . Insgesamt habe ich ungefähr 3500 Euro im letzten Jahr durch die Vermietung verdient. Und das war mein erstes Jahr. Ich habe erst im März 2019 mit der Vermietung angefangen.

Airbnb in Erndtebrück: Kosten sollen sich decken

Rentiert sich die Vermietung der Unterkunft für Sie?

Der kommerzielle Aspekt betrifft mich nur insofern, dass ich froh bin, dass die Kosten sich decken. Und wenn dann noch etwas obendrauf kommt, ist das auch schön. Man muss das Haus ja irgendwann auch nochmal renovieren. Außerdem muss ich es in Stand halten, die Wiese mähen und vieles mehr.

Warum nutzen Sie Airbnb und eröffnen nicht einfach eine eigene Homepage für das Haus?

Der Aufwand, eine eigene Seite für das Haus zu erstellen, ist mir einfach zu groß. Airbnb ist für mich eine angenehme Plattform, um den Leuten die Unterkunft zu präsentieren.

Wittgenstein Airbnb heißt übersetzt „Luftmatratze und Frühstück“ Airbnb bedeutet „Airbed and breakfast“, was auf Deutsch „Luftmatratze und Frühstück“ heißt. Gegründet wurde Airbnb von Brian Chesky, Joe Gebbia und Nate Blecharczyk im Jahr 2008. Das erste Inserat auf der Plattform war für Brian Cheskys und Joe Gebbias Wohnung. In 100.000 Städten ist Airbnb laut eigenen Angaben vertreten. Über sieben Millionen Unterkünfte hat das amerikanische Unternehmen laut ihrer Website weltweit im Angebot. Gebucht werden können die Wohnungen oder Zimmer unter www.airbnb.de. Dazu ist vorab eine Registrierung notwendig.

Airbnb in Erndtebrück: Die meisten Buchungen in den Ferien

Die drei Prozent Beteiligung stören Sie nicht?

Nein. Da möchte ich die Zeit lieber in das Haus investieren. Die drei Prozent sind dann Peanuts. Die fallen überhaupt nicht ins Gewicht.

Volker Kurth bietet eine Airbnb-Unterkunft in Erndtebrück-Zinse an. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Lässt sich eine Hochsaison bei der Buchung ausmachen?

Der Sommer war ab den Ferien ausgebucht. Außerhalb der Ferienzeit waren sehr viele Kurzbuchungen, die sehr spontan reinkamen. Der Herbst und Winter war natürlich weniger stark frequentiert. Generell kann man meine Unterkunft auch erst ab drei Nächten buchen.

Wittgenstein: Wandern und Radfahren von der Airbnb-Unterkunft aus

Ihr Haus verfügt über mehrere Zimmer. Was gibt es alles?

Das Haus verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Abstellraum, eine Küche mit Essgelegenheit und ein Wohnzimmer. Draußen gibt es noch einen Schuppen, da können die mitgebrachten Skier oder Mountainbikes abgestellt werden.

Wer bucht Ihre Unterkunft?

Das sind vor allem Leute, die wandern gehen möchten. Überwiegend handelt es sich dabei um Deutsche. Sie kommen meist aus dem Ruhrgebiet oder Hessen. Es haben aber auch schon Holländer und Belgier die Unterkunft gebucht. Ganz selten sind Familien mit Kindern dabei. Und es waren auch schon junge Leute da, die extra mit dem Zug anreisen und hier in der Umgebung wandern möchten. Das hat mich schon sehr verwundert, aber auf positive Art und Weise.

Erndtebrück: Positives Feedback für Airbnb-Unterkunft

Was waren die schönsten Erfahrungen, die Sie mit Ihren Gästen verbinden?

Das sind vor allem die positiven Rückmeldungen, die die Gäste im Gästebuch oder auf der Airbnb-Seite hinterlassen. Manche schreiben mir auch eine Whatsapp-Nachricht. Die Leute genießen einfach ihren Aufenthalt im Haus und in der Umgebung. Sie nutzen ihre freie Zeit einmal auf entspannte Art und Weise. Mein Wunsch ist, dass die Menschen ein bisschen relaxter nach Hause kommen.

Woher kommt der doch etwas eigensinnige Name für Ihre Unterkunft: „Wo sich Fuchs und Hase...“?

Der Name kommt durch das Abgelegene. Hase und Fuchs trifft man in der Stadt nicht so oft an (lacht). Das ist ein altes Sprichwort. So weiß man, dass es hier ein bisschen ruhiger zugeht. Und das ist das, was ich den Leuten vermitteln möchte. Ich möchte ja hier keine Leute hin holen, denen in Zinse todlangweilig wird. Der Mobilfunk- und WLAN-Empfang ist ja schon langsam. Mein Nachbar sagt immer: „Besser trägst du die Bilder über den Zinser Rücken anstatt sie über das Internet zu versenden.“ Ich möchte den Leuten zeigen, was das hier für ein wunderbarer Ort ist.