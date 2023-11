Aktion Herzklopfen erfüllt erneut Kinderwünsche im Advent

Raumland Wunschengel sind bereit zum Abflug und sollen Kinderherzen höher schlagen lassen. Die Aktion startet in Bad Berleburg zum 9. Mal.

Kuscheltiere, Malbücher oder ein neues Spielzeug - viele Kinder haben bereits ihren Wunschzettel für Weihnachten geschrieben. Doch nicht jedes Kind hat die Möglichkeit, zu Weihnachten beschenkt zu werden. Damit trotzdem an Heilig Abend etwas unter dem Weihnachtsbaum liegt, gibt es die Aktion Herzklopfen von AliBaba der Alternative Lebensräume GmbH aus Siegen. Mit Hilfe der evangelischen Kirchengemeinde Raumland wird damit bereits zum neunten Mal für glückliche Kinderaugen gesorgt.

Schon jetzt können Kinder aus einkommensschwachen Familien wieder einen Wunschzettel ausfüllen. Zahlreiche Wunschpatinnen und -paten sowie zahlreiche Spenden erfüllen Mädchen und Jungen bis 14 Jahren einen kleinen Herzenswunsch. „Mit Bernd Fuhrmann in Bad Berleburg übernehmen die Bürgermeister der Regionen Siegen, Hilchenbach und Kreuztal wieder die Schirmherrschaft und unterstützen die Aktion Herzklopfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Alternativen Lebensräume.

In den zurückliegenden Aktionsjahren in Bad Berleburg konnten rund 700 Wünsche erfüllt werden. „Wir konnten im vergangenen Jahr mehr als 120 Wünsche ausfahren“, freut sich Pfarrer Dirk Spornhauer. Und auch Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternativen Lebensräume, lässt in der Pressemitteilung verlauten: „Die derzeitige allgemeine wirtschaftliche Lage und die steigenden Kosten treffen viele Familien besonders hart. Durch Herzklopfen haben wir allen Kindern, ob einmal oder mehrfach, gezeigt, dass wir nicht nur an sie denken, sondern auch handeln – handeln durch Teilen. Auch von Seiten der Patinnen und Paten hören wir immer wieder, wie gerne sie einen Kinderwunsch persönlich erfüllen. Uns freut das sehr!“

Und auch Kirsten Fuhr, AliBaba-Leitung, freut sich, denn: „Für die Kinder und Familien und für uns auch ist es ein riesiges Geschenk, dass Herzklopfen hier durch das Engagement der Menschen in der Kirchengemeinde Raumland und dem Mehrgenerationen-Frühstück sowie durch Pfarrer Dirk Spornhauer umgesetzt wird. Es braucht diesen Einsatz und die Organisation vor Ort. Es ist wunderbar, dass wir in diesem Jahr zum 9. Mal zusammenwirken können.“

Im Siegerland sind die AliBaba-Läden die „Wunschzentralen“. In Bad Berleburg werden die Kinderwünsche bei der Tafel Bad Berleburg entgegengenommen, bis zum Freitag, 24. November. Die Wünsche werden auf Wunschengel geklebt, die von hier ausfliegen. Ab dem 14. November bis zum 9. Dezember werden in Bad Berleburg Patinnen und Paten gesucht. Interessierte finden wartende Wunschengel im Schuhhaus Schade und in „Unser Laden“ in Berghausen und in Dotzlar. Am Mittwoch, 13. Dezember, ist der Abgabeschluss für die Geschenke bei der Kirchengemeinde Raumland. Auch in den teilnehmenden Geschäften können Präsente bis dahin abgegeben werden.

Die fleißigen Helferinnen der Kirchengemeinde Raumland liefern die hübsch verpackten Päckchen ab dem 20. Dezember persönlich aus. Die Initiatoren rechnen auch in diesem Jahr mit vielen Kinderwünschen, die erfüllt werden wollen und freuen sich über jede Unterstützung! Übrigens konnten insgesamt in 16 Jahren der Aktion Herzklopfen bereits im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein rund 10.450 erfüllt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein