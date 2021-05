Aktion in Bad Berleburg: Rot-weiße Mützen für die Poller

Nanu? Anfang Juni werden sich auf den Gehwegen in Bad Berleburg sicher viele Menschen die Augen reiben: Poller, die normalerweise kontrastarm und schwer zu erkennen sind, werden dann leuchtend rot-weiß geringelte Mützen tragen. Die Aktion rund um den Sehbehinderten-Tag am 6. Juni hat einen ernsten Hintergrund.

Bad Berleburg. Der ernste Hintergrund: Graue Poller auf Gehwegen können schnell zur Gefahr werden – insbesondere für Menschen mit Seheinschränkung.

Die Aktion rund um den Sehbehinderten-Tag am 6. Juni hat einen ernsten Hintergrund. Unfälle passieren häufig, weil Hindernisse sich nicht kontrastreich vom Hintergrund abheben. Graue Poller auf Gehwegen werden dann zur Gefahr – insbesondere für Menschen mit Seheinschränkung.

Viele fleißige Hände haben gehäkelt und gestrickt

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) hat deshalb seine Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen zu einer bundesweiten Aktion aufgerufen, die vom baden-württembergischen Wollhersteller Schachenmayr unterstützt wird. Viele fleißige Hände haben in den vergangenen Wochen Pollermützen gehäkelt und gestrickt, die nun beim Tag der Sehbehinderten zum Einsatz kommen.

„Dieser Tag findet jedes Jahr am 6. Juni statt. Dabei wird auf verschiedene Themen rund um das Sehen aufmerksam gemacht“, erläutert Katrin Spies-Gußmann von der DBSV-Bezirksgruppe Wittgenstein und Umgebung. Kleine Einschränkung: „Durch die Corona-Pandemie mussten wir diesen Tag ohne persönliche Kontakte planen.“

Fotowettbewerb und ein Rätsel für die Kinder

Die Bezirksgruppe macht an unterschiedlichen Orten in der Region mit. „Wir erweitern unser Programm mit Informationen rund um unsere Arbeit und den Verein, und es gibt einen Fotowettbewerb sowie ein Rätsel für die Kinder“, kündigt Spies-Gußmann an. „Es lohnt sich also, die rot-weißen Poller zu untersuchen.“ Dies wird in der Region an folgenden Terminen möglich sein: am Montag und Dienstag, 7. und 8. Juni, in der Bad Berleburger Kernstadt sowie bereits am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Juni, in der Winterberger Kernstadt.

„Wir laden Sie und Euch ein, an einem der Poller ein Foto zu machen sowie die Geräuschrätsel zu lösen und über einen entsprechenden QR-Code an uns zu senden“, so Spies-Gußmann weiter. „Schöne Preise warten auf Groß und Klein, außerdem soll eine Foto-Collage entstehen. Viel Spaß beim Suchen – und Vorsicht vor den grauen und schwarzen Pollern.“

