Aktiver Verein für die Banfer Festhalle landet auf Platz 1

Bad Laasphe. Weitere Preise gingen am Freitagabend im Haus des Gastes an einen Förderverein und eine Initiative, die sich in Corona-Zeiten sehr engagierte.

Strahlende Gesichter am Freitagabend im Haus des Gastes: Die Stadt Bad Laasphe vergibt den Heimatpreis 2021, im Rahmen der Sportler-Ehrung des Stadtsportverbandes. Auf dem ersten Platz landet diesmal der Verein für Kultur, Sport und Freizeitgestaltung Banfe, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich um die Verwaltung der Festhalle im Dorf kümmern.

Platz 1: Banfe

Bürgermeister Dirk Terlinden (links) überreicht den Heimatpreis an Bernd Kleikamp vom Banfer Team. Foto: Eberhard Demtröder

„Der Verein hatte außerordentlich unter der aktuellen Corona-Pandemie zu leiden“, so die Heimatpreis-Jury in ihrer Begründung. „Öffentliche Corona-Hilfen können dem Verein nicht gewährt werden, da er nicht den Status der Gemeinnützigkeit besitzt. Durch den Einsatz des Vereins besteht die Festhalle Banfe fort und kann von Vereinen, Privatpersonen oder Organisationen für jede Art von Veranstaltung genutzt werden. Renovierungsarbeiten und Erweiterungen werden durch umfangreiches Engagement mit Hilfe der Dorfgemeinschaft durchgeführt.“ Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Preisgeld von 2500 Euro.

Platz 2: Feudingen

Auf Platz 2 mit immerhin 1500 Euro Preisgeld: die Feudinger Initiative „Jeder hilft jedem“ mit ihrem Ortsvorsteher Werner Treude (rechts). Foto: Eberhard Demtröder

Das Preisgeld von 1500 Euro für den 2. Platz geht nach Feudingen – an das Team von „Jeder hilft jedem“. Es ist „eine Initiative der Dorfgemeinschaft Feudingen und dem SV Feudingen“, erläutert die Jury. „Zu Beginn der ersten Welle der Corona-Pandemie hat sich die Gruppe formiert, um Tätigkeiten wie zum Beispiel Einkäufe für Risiko-Patienten zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Feudinger Ortsvorsteher und der Stadt Bad Laasphe wurden die Rahmenbedingungen – wie etwa der Versicherungschutz – abgesteckt. Ein Helferteam von über 30 Mitgliedern des SV Feudingen und der Dorfgemeinschaft hat sich via WhatsApp formiert und vernetzt. Hilfesuchende können sich telefonisch bei Eric Schneider und zwei anderen ,Telefonisten’ melden, von dort wird das Gesuch dann an die Gruppe weitergeleitet.“

Platz 3: Hesselbach

Der Förderverein Freibad Hesselbach erreichte als Dritter einen Platz auf dem Treppchen und konnte 1000 Euro Preisgeld mit ins Heimatdorf nehmen. Rechts Hesselbachs Ortsvorsteher Walter Bohner. Foto: Eberhard Demtröder

Unterstützung kann er immer gut gebrauchen, der Förderverein Freibad Hesselbach. Da kommt die 1000 Euro Preisgeld für den 3. Platz gerade recht. Laut Heimatpreis-Jury kümmert sich der Förderverein „um den Erhalt des lokalen Freibades. Alle betrieblichen Aufgaben werden in Eigenregie durchgeführt. Dabei handelt es sich unter anderem um die Badeaufsicht, die Wartung und Pflege der Technik, das Rasenmä-hen der Liegewiese, die jährlichen Einsätze zum Aus- und Einmotten im Frühjahr und Herbst. So konnten 2019 und 2020 zahlreiche Rohre ausgetauscht, große Pflasterflächen ausgehoben und verschlossen sowie defekte Technik ausgetauscht werden. Seit Gründung lenkt und leitet Volker Gerhardt als erster Vorsitzender durch Fleiß, Innovation, Kommunikation und Moderationsfähigkeiten mit dem Vorstandsteam den Verein. Unter dem Verein konnten zahlreichen Veranstaltungen organisiert beziehungsweise Themen angeregt werden: So wurde beispielsweise eine Defibrillator-Schulung durchgeführt sowie Aqua-Gymnastik oder Erste-Hilfe-Kurse angeboten.“

Die Jury-Entscheidung

Für den „Heimatpreis 2021“ hatten mehrere Privatpersonen und Vereine insgesamt 13 Vorschläge für mögliche Preisträger eingereicht. Welche von ihnen am Ende tatsächlich ausgezeichnet werden, darüber entschied eine Jury – besetzt mit Vertretern aus Politik und Verwaltung, Kulturring und TKS Bad Laasphe – in mehreren Abstimmungsrunden. „Mit der Würdigung sollen das ehrenamtliche Engagement in Verbindung mit nachahmenswerten Praxisbeispielen öffentlichkeitswirksam hervorgehoben werden.“

Sorgte für die Musik an diesem Ehren-Abend im Haus des Gastes, großer Saal: die Sänger des Meisterchors "LahnVokal" unter Leitung von Michael Blume. Sie präsentierten vier abwechslungsreiche Lieder, die angenehm aus dem Rahmen fielen. Foto: Eberhard Demtröder

