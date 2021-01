Aktivitäten der RK Wittgenstein in 2020

Wittgenstein Reservistenkameradschaft führte einen Rückblick auf 2020 durch

Die Reservistenkameradschaft Wittgenstein war trotz der Einschränkungen durch Corona im letzten Jahr sehr aktiv. Es konnten viele neue Mitglieder durch die Aktivitäten für die Kameradschaft gewonnen werden und sie sind nun mit über 120 Mitgliedern die größte in Südwestfalen. Im Januar wurde am Vortrag der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Frankenberg teilgenommen und eine Spende von 1000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe übergeben. An mehreren Samstagen im Januar und Februar fuhren die Reservisten nach Oedingen, um an der Restaurierung des Radarwagens der Militärgeschichtlichen Sammlung des Einsatzführungsbereich 2 in Erndtebrück weiter zu arbeiten. Auch im Februar wurde der „Förderverein der Reservistenkameradschaft Wittgenstein e.V.“ gegründet. Anfang März nahmen viele Mitglieder am Erste Hilfe Kurs teil. Dann kam leider die Corona Pause. Im August, September und Oktober konnten unter den Corona Abstandsregeln und Hygienevorschriften die Kameradschaftsabende stattfinden. Vom 24. Bis zum 28. September fuhr ein Teil der Mitglieder zu einer Weiterbildungsveranstaltung nach Dresden. Die Kameradschaft besuchte das Militärhistorischen Museums der Bundeswehr und hatte die seltene Gelegenheit das Depot des Museums unter Führung eines Urgesteins der Depotverwaltung Stabsfeldwebels a.D. Armin Reinecke zu besichtigen. Es fand auch eine Führung auf der Festung Königstein statt. Auf der Rückreise wurde noch am Kyffhäuser Denkmal gestoppt. Ende Oktober vor dem nächsten Lockdown wurde noch die Kriegsopfer Gedenkstätte in Erndtebrück von den Mitgliedern für den Volkstrauertag instandgesetzt. Leider ist es mit den momentan geltenden Corona Regeln, nicht möglich unseren Kameradschaftsabend am 21. Januar im Casino der Hachenberg Kaserne durchzuführen. Es ist aber weiterhin geplant, soweit wie möglich Veranstaltungen unter Einhaltung der Corona Regeln durchzuführen. Die Reservistenkameradschaft Wittgenstein hofft, dass sich die Lage bis April soweit entspannt, um den „Wittgensteiner drei Städte Marsch“ am Stünzel durchführen zu können. Interessierte an der Reserve der Bundeswehr, dem Reservistenverband, der Kameradschaft und den Veranstaltungen finden viele Informationen auf unserer Homepage im Internet www.rk-wittgenstein.de.