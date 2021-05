Alertshausen: Flucht vor Polizei endet im Gefängnis

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Alertshausen eine mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Alertshausen. Zu Fuß waren die Beamten aus Bad Berleburg schneller als der mit Haftbefehl gesuchte Mann.

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Alertshausen eine mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der Mann war nach Angaben der Kreispolizeibehörde bereits seit längerem flüchtig. Eine Zivilstreife der Polizei entdeckte den Mann in Alertshausen. Der Gesuchte wollte zu Fuß flüchten, wurde von den jungen Beamten aber sehr schnell gestellt.

In einem Streifenwagen ging es für den Mann dann direkt in die Justizvollzugsanstalt Attendorn. Dort muss der Bad Berleburger noch eine Haftstrafe von 348 Tagen absitzen. Verurteilt worden war er wegen Betruges und Fahrens ohne Führerschein, so die Polizei.

