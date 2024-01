Siegen-Wittgenstein Wittgensteins Bürgermeister gesellen sich zu ihren Kollegen und dem Landrat. Am Donnerstag findet die Kundgebung gegen die AfD statt.

„Siegen-Wittgenstein ist weltoffen und bunt“: Landrat, die Bürgermeisterin und alle Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein rufen die Bevölkerung zur Teilnahme an der Demonstration des AStA der Uni Siegen und der DGB-Jugend am Donnerstag, 25. Januar, ab 17.30 Uhr auf dem Bismarckplatz in Weidenau auf. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis will dort ein Zeichen der Solidarität und gegen Rechtsextremismus setzen. Anlass sind der Neujahrsempfang der AfD Siegen-Wittgenstein und der durch die Recherchen des correctiv-Netzwerkes bekanntgewordene „Geheimplan“ der Partei zur massenhaften Abschiebung auch deutscher Staatsbürger.

Zusammen mit dem Landrat möchte die Bürgermeisterkonferenz die Gelegenheit nutzen, ein Zeichen für eine wehrhafte Demokratie zu setzen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung: „Gemeinsam stehen wir für eine vielfältige demokratische Gesellschaft, Toleranz, und ein weltoffenes Siegen-Wittgenstein ein. Zeichen zu setzen wird immer wichtiger, weshalb wir uns an die Seite der Menschen stellen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und gegen rechtsextremes Gedankengut aufstehen. Denen, die unsere Werte mit Füßen treten, Gesellschaften spalten und gegen Menschen hetzen, treten wir mit einer klaren weltoffenen Haltung entgegen.“

Europaabgeordneter lobt Proteste

„Ich bin sehr beeindruckt, wie viele Menschen auch bei uns in Südwestfalen auf die Straße gehen und für Demokratie sowie gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Wir müssen gemeinsam unsere Werte gegen diejenigen verteidigen, die Fremdenhass schüren“, erklärte dazu jetzt auch der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese anlässlich der vielen Demonstrationen in der Region in einer Pressemitteilung.

Es ist gut, dass viele aus der Mitte der Gesellschaft, die bisher geschwiegen haben, Position beziehen. Genauso wichtig finde ich, dass Gewerkschaften und Wirtschaftsvertreter klar gegen die AfD Position beziehen. Peter Liese

„Es ist gut, dass viele aus der Mitte der Gesellschaft, die bisher geschwiegen haben, Position beziehen. Genauso wichtig finde ich, dass Gewerkschaften und Wirtschaftsvertreter klar gegen die AfD Position beziehen. Diese Partei gefährdet unseren Wohlstand. Fachkräfte, zum Beispiel in unseren Krankenhäusern, werden dringend benötigt. Wenn die AfD immer stärker wird, werden diese Menschen nicht mehr zu uns kommen, sondern in andere Länder gehen. Herr Höcke, den man gerichtsfest einen Nazi nennen darf, führt mittlerweile das Kommando bei der AfD. 18 von 20 Kandidaten auf der Europa-Liste der AfD sind von Björn Höckes Gnaden und Höcke sagt: ‚Die EU muss sterben‘. Was dies für unsere exportorientierte Wirtschaft in Südwestfalen bedeutet, kann man sich kaum ausmalen. Die britische Wirtschaft leidet unter dem Brexit und auch viele Unternehmen bei uns mussten das Geschäft mit Großbritannien praktisch einstellen. Ein Dexit wie in AfD-Chefin Alice Weidel jetzt gefordert hat, bedeutet Brexit mal 27“, betonte Liese.

Er weist zugleich darauf hin, dass man die Sorgen der Menschen ernst nehmen müsse. „Nicht jeder Protest gegen die Ampel in Berlin darf als rechtsradikal diffamiert werden. Wenn sich Menschen angesichts der Rezession in Deutschland Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft machen, wenn Kommunen und ehrenamtliche Helfer sagen, dass sie mit den hohen Flüchtlingszahlen nicht mehr klarkommen, muss die Politik Antworten geben. Aber wir müssen auch ganz deutlich klarstellen: die AfD hat keine Antworten“, bekräftigte Liese.

.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein