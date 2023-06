AMC Wittgenstein lädt zur 12. Oldtimer-Tour nach Arfeld

In wenigen Wochen startet in Arfeld die 12. Bad Berleburger Oldtimer-Tour des AMC Wittgenstein Bad Berleburg.

Arfeld. Alte Autos, buntes Rahmenprogramm: Bei der 12. Bad Berleburger Oldtimer-Tour wird wieder einiges geboten – für Fahrer und Gäste gleichermaßen.

Vier Jahre ist es nun her, dass der AMC Wittgenstein Bad Berleburg im ADAC die große Oldtimer-Tour organisiert hat. In wenigen Wochen aber hat das Warten ein Ende: Am 6. August rollen wieder zahlreiche Old- und auch Youngtimer über die Straßen Wittgensteins und der angrenzenden Regionen. 120 Kilometer lang ist die 12. Bad Berleburger Oldtimer-Tour – deren Start und Ziel am Zentrum Via Adrina in Arfeld ist.

„Die Idee entstand bereits im vergangenen Jahr, als ich mit dem Nachwuchs am 1. Mai die Modelleisenbahn besucht habe“, so der 1. Vorsitzende, Manuel Kringe. „Gemeinsam mit René Koch und Marvin Schneider sprachen wir darüber, dass dies ein perfekter Ort für die Tour sei, da einfach viel Kulturgut – nicht nur für Automobile – geboten wird.“

Die Alternative war aus mehreren Gründen nötig geworden – zum einen, weil der Bad Berleburger Schlosshof für die Veranstaltung nicht mehr zur Verfügung steht und auch auf dem Bad Berleburger Marktplatz aufgrund der geplanten Baumaßnahme die Nutzbarkeit ein Problem darstellt. Kringe: „Da wäre es aber auch ohnehin parkplatztechnisch schwierig geworden.“ Das sei in Arfeld nun kein Problem. „Rund um das Zentrum Via Adrina gibt es viele Parkmöglichkeiten. Dafür möchten wir uns auch bei den benachbarten Firmen bedanken, die uns ihre Flächen zur Verfügung stellen.“

Anmeldung noch möglich

Übrigens: 74 Anmeldungen zählte der Club bereits am Dienstagnachmittag. „Bei 110 machen wir den Deckel drauf.“ Anmeldungen sind also noch möglich – online unter www.amc-bad-berleburg.de. Dort können Automobile bis Baujahr 1993 zur Teilnahme genannt werden. „Zusätzlich wird eine Klasse für Youngtimer bis Baujahr 2003 ausgeschrieben“, so Kringe.

Apropos Youngtimer: Auch einige Mitglieder der Youngtimer IG Wittgenstein nehmen an der Tour teil. Zudem können einige der Fahrzeuge am 6. August von den Teilnehmern und Gästen bestaunt werden. Denn auch für diejenigen, die nicht an der Tour teilnehmen, wird den ganzen Tag über etwas geboten. So können unter anderem die Modelleisenbahn oder die Youngtimer besucht werden sowie der Biergarten. Es gibt Essen, Getränke und Musik, „wenn auch vom Band“.

Was die Tour betrifft, so geht es traditionell mit dem Frühstück los. Dies übernehmen einige Vereine aus Arfeld. Dafür ist der AMC ihnen auch sehr dankbar. Pünktlich um 9.01 Uhr starten dann die Fahrzeuge – mit im Gepäck: das Bordbuch mit 37 Seiten voller Aufgaben, die während der Tour zu lösen sind.

Die Mittagspause findet dann beim Rhein-Weser-Turm inklusive Mittagsessen statt, bevor es auf die zweite Etappe geht. Ab 15 Uhr werden dann die ersten Fahrer wieder in Arfeld erwartet.

Weitere Infos zum Ablauf und der Anmeldung unter www.amc-bad-berleburg.de

