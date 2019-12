Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anpassung oder Widerstand

Die Exkursion zu den Spuren jüdischen Lebens in Laasphe war Teil der Unterrichtsreihe „Anpassung oder Widerstand – Christen in den deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts“, in der auch das Verhältnis zwischen Christen und Juden in der Nazi-Diktatur behandelt wird.

Religionslehrer Wolfgang Henkel strebt eine dauerhafte Kooperation mit dem Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit an. Die geplante Sanierung der Synagoge sei der Impuls gewesen, die Geschichte jüdischen Lebens vor Ort näher zu thematisieren, sagte Henkel, der sich beispielsweise auch eine Mitwirkung von GSW-Schülern am Gedenken zur Reichspogromnacht am 9. November vorstellen kann.

Auch im Religionsunterricht der 10. Klassen setzt Henkel beim Thema „Juden in Deutschland“ auf außerschulische Lernorte: Gemeinsam mit seinem Kollegen Friedhelm Koch organisiert er Jahr für Jahr Exkursionen nach Berlin, wo Schüler Einblicke in das Leben der Jüdischen Gemeinde gewinnen. Die nächste Berlin-Exkursion findet im Februar statt.