Arbeitsmarkt Arbeitslosen-Quote in Wittgenstein sinkt auf 3,7 Prozent

Wittgenstein. Derzeit gibt es auf dem Arbeitsmarkt viele offene Stellen, aber nicht die passenden Bewerber. Ähnlich sieht es bei den Ausbildungsstellen aus.

Die Arbeitslosigkeit im Altkreis Wittgenstein ist im Oktober gegenüber dem Vormonat gesunken. Wie die Agentur für Arbeit in Siegen mitteilt, sank die Quote von 3,9 auf 3,7 Prozent – und liegt damit leicht niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Un­terdessen herrsche auf dem Ausbildungsmarkt ein deutliches Ungleichgewicht, so die Agentur.

Konkret hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Agentur-Geschäftsstelle Bad Berleburg von September auf Oktober um 35 auf 842 Personen verringert. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Oktober um zehn Stellen auf 318 gesunken, gegenüber dem Vorjahresmonat gab es jedoch 60 Arbeitsstellen mehr.

Zum Vergleich: Nur im südlichen Siegerland und in Olpe liegt die Arbeitslosen-Quote derzeit noch etwas niedriger als in Wittgenstein. In Siegen liegt sie etwas höher – bei derzeit 5,3 Prozent.

Über 4000 offene Stellen: Arbeitsmarkt recht „aufnahmefähig“

„Die saisonübliche Herbstbelebung sorgt dafür, dass die Arbeitslosenzahlen in unserer Region weiterhin sinken“, berichtet Daniela Tomczak, Chefin der Agentur für Arbeit Siegen. Der Rückgang falle in diesem Jahr sogar etwas stärker aus als im langjährigen Durchschnitt. „Erfreulich ist, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit im SGB II in der Krise nicht verfestigt hat und ebenfalls wieder zurückgeht. Das zeigt, wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt ist. Der Bestand von über 4000 offenen Arbeitsstellen macht aber auch deutlich, dass die Unternehmen ihre Stellen nur schwer besetzen können“, erklärt die Arbeitsmarkt-Expertin.

Stichwort regionaler Ausbildungsmarkt: Hier klaffe die Schere zwischen unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern einerseits und offenen Stellen andererseits immer weiter auseinander, erklärt Daniela Tomczak. Im Klartext: Immer mehr Unternehmen fänden niemanden für ihre Ausbildungsstellen. Und „durch die Pandemie hat diese Entwicklung deutlich an Fahrt zugenommen“.

