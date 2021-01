Daniela Tomczak, Leiterin der Agentur für Arbeit Siegen: In der Dezember-Quote spiegelt sich auch die Corona-Krise wider.

Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote in Wittgenstein weiterhin bei 4,0 Prozent

Wittgenstein Gegenüber 2019 sei die Erwerbslosen-Zahl aber gestiegen, "da wird der Corona-Effekt deutlich", so Daniela Tomczak, Arbeitsagentur.

Die Arbeitslosenquote im Altkreis Wittgenstein liegt weiterhin bei 4,0 Prozent. Wie die Agentur für Arbeit in Siegen mitteilt, hat sich die Arbeitslosigkeit im Altkreis von November auf Dezember nur geringfügig um vier auf 903 Personen verringert – das sind allerdings 154 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr. Damals lag die Quote nur bei 3,2 Prozent. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 24 Stellen auf 292 gestiegen.

+++ Verpassen Sie keine Nachricht mehr aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück. Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter aus Wittgenstein an +++

Zum Vergleich: Im Kreis Olpe liegt die Dezember-Quote bei 4,2 Prozent, im südlichen Siegerland bei 4,4 Prozent, im Raum Siegen bei 6,1 Prozent und im gesamten Agenturbezirk für die beiden Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe bei 5,1 Prozent.

Betriebe melden weiterhin Kurzarbeit an

„Die Arbeitslosigkeit ist in unserem Agenturbezirk trotz des Lockdowns auch zum Ende des Jahres wieder leicht gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch deutlich gestiegen, da wird der Corona-Effekt deutlich“, berichtet Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur. Und: „Anhand der neuen Anzeigen auf Kurzarbeit ist zu erkennen, dass die Betriebe in unserer Region aktuell noch sehr bemüht sind, ihre Belegschaft zu halten. Die Gesamtentwicklung der nächsten Monate ist schwer einzuschätzen, denn die hängt unter anderem auch von der Dauer der Eindämmungsmaßnahmen ab“, ergänzt sie.

Seit dem aktuellen Teil-Lockdown im November ist die Anzahl der neuen Anzeigen auf Kurzarbeit gestiegen. Im gesamten Agenturbezirk wurden für November 326 Anzeigen mit 2616 potentiell betroffenen Personen gestellt. Im Oktober waren es noch 109 Anzeigen mit 1601 potentiell betroffenen Personen Die aktuellsten Hochrechnungen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit liegen für den Monat August vor: In diesem Monat haben im Agenturbezirk Siegen insgesamt 1400 Betrieben Kurzarbeit umgesetzt, das sind 181 weniger als im Vormonat. Die Anzahl der Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befanden, ist um 4175 Personen gesunken und lag bei 18.534.