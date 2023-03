Arbeitslosigkeit im Raum Wittgenstein nur leicht gesunken

Wittgenstein. März-Quote bei 4,5 Prozent, 1010 Menschen ohne Beschäftigung: Agenturchefin Stephanie Krömer erklärt, womit die Region derzeit zu kämpfen hat.

Die Arbeitslosigkeit ist im Altkreis Wittgenstein leicht gesunken: Die Quote im März liegt mit 4,5 Prozent um 0,1 Prozent oder 23 Personen niedriger als im Februar und gleichauf mit dem Januar-Wert. Damit waren im vergangenen Monat 1010 Menschen ohne Beschäftigung. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um 13 Stellen auf 359 gesunken. Zum Vergleich: Im südlichen Siegerland und im Nachbarkreis Olpe liegt die März-Quote bei 4,1 Prozent, im Raum Siegen bei 5,9 Prozent.

Lesen Sie auch: Wittgenstein: Arbeitslosen-Quote steigt auf 4,6 Prozent

Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen, erklärt die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Rückblick und für den aktuellen Monat: „Für das laufende Jahr sehen wir aktuell keine großen Änderungen in der Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen. Im Gegenteil: Die Region hat mit einem Arbeits- und Fachkräfte-Engpässen zu kämpfen. Die hiesigen Betriebe haben erfreulicherweise auch in schweren Zeiten an ihrer Belegschaft festgehalten. Jetzt gilt es mit Blick auf die weiter fortschreitende Transformation des Arbeitsmarktes die Unternehmen in ihrer Bereitschaft zu unterstützen, in ihr wichtigstes Hab und Gut, dem Personal, zu investieren. Die Agentur für Arbeit steht den Unternehmen und Beschäftigten nicht nur in Phasen der Orientierung, also beispielsweise in Zeiten von Arbeitslosigkeit beratend zur Seite.“

806 Bewerber, 2264 unbesetzte Ausbildungsplätze

Blick auf den Ausbildungsmarkt: Bis März 2023 sind in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe insgesamt 3436 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 1621 Bewerber und Bewerberinnen, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen für Arbeit vor Ort gemeldet haben. Auf einen Bewerber kommen damit im Agenturbezirk Siegen 2,1 Ausbildungsplätze. Zurzeit sind noch 806 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle, gleichzeitig sind noch 2264 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Lesen Sie auch: Arbeitsagentur-Chefin: Frauen wollen Familie und Karriere

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein