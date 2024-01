Die Agentur für Arbeit in Siegen legt neue Zahlen vor.

Statistik Arbeitslosigkeit in Wittgenstein ist im Dezember gestiegen

Siegen/Bad Berleburg 938 Menschen waren im Dezember Arbeitslos. Das sind mehr als noch im November. Insgesamt sei die Lage aber besser als noch 2022.

In Wittgenstein ist die Arbeitslosigkeit im Dezember 2023 leicht gestiegen. Sie liegt aber immer noch unter dem Wert des Dezembers 2022. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Zahlen der Agentur für Arbeit in Siegen hervor, die auch Zahlen für den Geschäftsstellenbereich in Bad Berleburg veröffentlicht.

Aktuelle Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosigkeit ist demnach von November auf Dezember um 19 auf 938 Personen gestiegen. Das waren 49 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 4,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,4 Prozent. Dabei meldeten sich 164 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 12 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 146 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+17).

Entwicklung im gesamten Jahr

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1982 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 44 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 2018 Abmeldungen von Arbeitslosen (+148). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 26 Stellen auf 362 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 35 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 42 neue Arbeitsstellen, neun mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 632 Arbeitsstellen ein - gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 32.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein