Arfeld geht los: Fünf Jahre nach Premiere folgt 2. Grenzgang

Arfeld. Wenn am 20. und 21. Mai gewandert wird, gibt es obendrein auch noch ein „geschichtliches und humoristisches Schaumbad für die Ohren“.

Fünf Jahre sind seit der erfolgreichen Premiere vergangen. Jetzt kommt die Neuauflage des Arfelder Grenzgangs.

Damals, vor fünf Jahren, wurde dabei nicht nur die örtlichen Grenzen abgeschritten, sondern auch das Richtfest am neugebauten Zentrum Via Adrina und dem Feuerwehrgerätehaus gefeiert.

Für die Neuauflage des Grenzgangs ist das Zentrum Via Adrina wieder der Dreh- und Angelpunkt und liefert diesmal auch Übernachtungsmöglichkeiten für die Wanderer, die beide Etappen ohne Pause mitlaufen wollen. Organisiert wird das Ganze in diesem Jahr wie auch schon bei der Premiere von der Freizeitsportgemeinschaft Arfeld – und das hat einen Grund: das 45. Vereinsjubiläum der FSG.

Schaumbad für die Ohren

Wenn sich die Ortschaft zum zweiten Mal seit 2017 auf Spurensuche begibt und die dörflichen Grenzen auslotet, dann braucht es auch ein ausgefeiltes Programm aus Musik und Unterhaltung. An markanten Grenzpunkten werden die beiden Ausscheller Jürgen Kassel und Christian John historisches aus der Ortschronik berichten. Die FSG verspricht: „Geschichtlich und humoristisch ein Schaumbad für die Ohren“.

1. Etappe: Südschleife

Los geht es am Freitag, 20. Mai. Die Teilnehmenden treffen sich um 16.30 Uhr am Zentrum Via Adrina, der Start ist für 17 Uhr vorgesehen. Die 1. Etappe ist die sogenannte Südschleife mit einer Streckenlänge von etwa sechs Kilometern. Sie führt vom Zentrum Via Adrina aus über den Ziegensteg, Klause, Leisebach – dort warten die Alphornbläser –, Richtung Richtstein und zurück zum Zentrum Via Adrina.

Dort wird nach getaner Arbeit ein gemütlicher Abend mit Lagerfeuer und Gegrilltem mit kühlen Getränken und kleinem Entertainment angeboten. Es besteht die Übernachtungsmöglichkeit im Zentrum. Alternativ kann mit Kindern auf dem nahe gelegenen Spielplatz auch gezeltet werden.

2. Etappe: Nordschleife

Am Samstag, 21. Mai, geht es bereits um 8 Uhr los mit dem Frühstück am Zentrum Via Adrina. Gestartet wird dann um 9 Uhr an gleicher Stelle. Diesmal geht es auf die Nordschleife. Diese hat eine Länge von etwa 15 Kilometern. Sie führt über Altes Feld, Dreispitze, altes Dorf Arfeld, Hof Brücher, vorbei an den neuen Windrädern und zurück zum Zentrum Via Adrina.

Der erste Arfelder Grenzgang war bereits ein voller Erfolg. Foto: Mark Wolf / WP

Ein Mittagessen wird gegen 12 Uhr im alten Dorf Arfeld eingenommen. Für die Senioren, die an der Wanderung nicht teilnehmen können, startet an der Arfelder Schmiede um 11.15 Uhr ein Transfer per Planwagenfahrt nach Araff. Bei den Windrädern erwartet die Teilnehmer Kaffee und Kuchen. Den gemütlichen Ausklang findet der 2. Arfelder Grenzgang am Zentrum Via Adrina, wo die Sauerland-Musikanten die Wanderer und Festgäste in den Abendstunden musikalisch begleiten.

Anmeldung und Empfehlungen

Zu beiden Wandertouren empfiehlt die FSG hohe Wanderschuhe, nicht nur, weil die Wanderwege teilweise sehr ausgefahren sind.

Anmeldungen mit Personenanzahl für das Frühstück und/oder Planwagenfahrt bitte über folgende Kontaktdaten: per E-Mail an Grenzgang-Arfeld@gmx.de oder per Tel. 0171/1485 948 oder 0157/3513 9251.

