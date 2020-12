Arfelder verteilen kleine Geschenke an die Senioren

Am Sonntag wird der Geschenke-Sack der Weihnachtsmänner prall gefüllt sein. Dirk Spornhauer, Helga Miss, Iris Bald sowie die Nikoläuse Rüdiger Hartmann und Kai-Uwe Jochims (von links) stellen am Zentrum Via Adrina die Weihnachtsaktion für die Arfelder Senioren vor.

Insgesamt knapp 300 Tüten haben Iris Bald und Helga Miss für die Kirchengemeinde und Elke und Rüdiger Hartmann für die Ortschaft Arfeld gepackt.

Arfeld. Am vierten Advent hat der Weihnachtsmann viel zu tun in Arfeld. Es gilt, bei allen Arfelder Seniorinnen und Senioren vorbeizuschauen und ein kleines Geschenk abzugeben. Rüdiger „Mecki“ Hartmann ist nicht nur der Wittgensteiner Weihnachtsmann, er organisiert zusammen mit seiner Frau Elke auch die regelmäßigen Seniorentreffen in Arfeld. „Dieses Jahr konnten die beliebten Treffen der Senioren pandemiebedingt größtenteils leider nicht stattfinden“, bedauert Hartmann. Auch Ortsvorsteher Kai-Uwe Jochims findet es außerordentlich schade, dass es dieses Jahr keine Seniorenfahrt geben konnte. „Nach der sehr gut besuchten und schönen Fahrt zum Sorpesee vergangenen Jahres hatte ich schon Ideen und Planungen für eine ähnliche Fahrt in 2020. Aber gerade der notwendige Schutz der Älteren hat es geboten, darauf zu verzichten“, sagt Jochims.

Auch die Seniorenbetreuung der Kirchengemeinde hat unter der Pandemie gelitten. Nach der Pensionierung von Pfarrer Spillmann ist nun Dirk Spornhauer der für Arfeld zuständige Pfarrer. „Gerne hätte ich die Seniorennachmittage genutzt, um die älteren Kirchengemeindemitglieder etwas näher kennenzulernen“, bedauert auch Spornhauer die aktuelle Situation.

„Wir wollen aber ganz deutlich machen, dass die Senioren in unserer Gemeinde keinesfalls vergessen sind – wir denken oft und viel an sie“, ist man sich in Arfeld einig. Und so entstand die Idee, den Weihnachtsmann loszuschicken und alle Seniorinnen und Senioren mit einem kleinen Geschenk zu besuchen. „Wir wollen aber auch hier dem Schutz der Senioren oberste Priorität einräumen und werden die Geschenktüten im Sinne der Kontaktreduzierung nur an die Haustüren stellen“, erläutert Ortsvorsteher Jochims den Ablauf der Verteilungsaktion. Insgesamt knapp 300 Tüten haben Iris Bald und Helga Miss für die Kirchengemeinde und Elke und Rüdiger Hartmann für die Ortschaft Arfeld liebevoll gepackt.