Bad Berleburg. Von Schandpfahl bis Adelsanekdoten: Wander-Guide Frank Rother über die nächtliche Welt des 18. Jahrhunderts in Bad Berleburg.

Wer schreitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Nachtwächter Frank Rother. Seit 16 Jahren bietet er schon Nachtwächterführungen durch Bad Berleburg an. Die Besucher kommen nicht nur von außerhalb. Auch Berleburger Einwohner sind unter den 23 Besuchern, die sich an diesem Abend am Café „Anno Dazumal“ versammelt haben.

Reise in die Vergangenheit

Die dunklen Zeiten des 18. Jahrhunderts, als der Nachtwächter in der Chronik von Bad Berleburg erstmals erwähnt wurde, sind vorbei. Still und dunkel ist es auch zu später Stunde nicht. Einzelne Häuser in der Altstadt sind mit Lichterketten geschmückt, aus der Musikschule klingt noch eine Melodie, die Kirche wird angestrahlt und der Nachtwächter wurde von der Polizei abgelöst.

Nachtwächter war kein Traumberuf

Der Nachtwächter wurde seinerzeit jedoch nicht als Freund und Helfer, der für die Sicherheit der Bewohner sorgt, angesehen. „Nachtwächter war kein ehrenhafter und anerkannter Beruf. Der Nachtwächter war jemand, der sich nachts draußen herumtrieb“, erzählt Frank Rother, der als Wanderguide und Stadtführer mit seinem Team von Rothaar-Touren immer wieder zahlreichen Menschen die Gegend zeigt und erklärt. Durch seine Arbeitszeit hatte der Nachtwächter wenig soziale Kontakte.

Das war nicht der einzige Grund, warum der Beruf des Nachtwächters so unbeliebt war. Auf dem Goetheplatz, dem ersten Halt der nächtlichen Wanderung, habe damals ein Schandpfahl, beziehungsweise Pranger gestanden. Eine sogenannte „Ehrenstrafe“ für alle, die ein gesellschaftliches Vergehen begangen hatten. Der Vollstrecker dieser Strafe war der Nachtwächter. „Diesen Berufswunsch hatte damals niemand“, so der Nachtwächter Berleburgs des 21. Jahrhunderts. Der Job des im Dunkel wandelnden Ordnungshüters war also kein Vorgänger des Traumberufs Arzt, Informatiker, Schauspieler oder dem heutigen Pendant Polizist.

Der Adel und das Fußvolk

Je weiter die Tour von der Straße abgeht, desto ruhiger und finsterer wird es. Laternen sind aber auch schon längst überholt. Die Besucher werden von Frank Rother mit Taschenlampen ausgestattet oder zücken ihr Handy, während ein Stopp bei der Evangelischen Kirche eingelegt wird. Als die ersten Nachtwächter durch die Straßen wandelten, war sie noch nicht errichtet, denn für eine Kirche ist diese mit dem Baujahr 1859 nicht sehr alt. Durch die spärlich angeleuchteten Fenster kann man schwach die Fürstenloge der Adelsfamilie Sayn-Wittgenstein-Berleburg erahnen. Sie war nicht nur höher gestellt als das Fußvolk, sondern auch als der Pfarrer - durch den Logenplatz nicht nur metaphorisch. „Wenn die Adligen auffällig unauffällig auf ihre Taschenuhr sahen, hieß das, dass sich der Pfarrer beeilen sollte oder sie die Predigt langweilte“, erzählt Frank Rother eine Anekdote aus vergangener Zeit. Die Familie habe sogar einen eigenen Eingang, damit sie nicht mit den anderen Bürgern vor dem Kirchtor anstehen müsse.

Auch ein Wachturm wurde nahe der Kirche errichtet, auf den der Nachtwächter kletterte, um mögliche Eindringlinge davon abzuhalten, die Bürger zu bestehlen. Viel Aufwand für Nichts, wie sich herausstellte. Die Bewohner litten unter schwerster Armut, da sie bis zu 90 Prozent ihres Einkommens als Steuern wieder abtreten mussten, weshalb viele den Ort verließen.

Einsturzgefahr?

Die Besuchergruppe folgt dem Nachtwächter auf dem schmalen Pfad an der Schlossmauer entlang. Hier befand sich einmal der Tiergarten, auch bekannt als die Vergnügungsmeile des Adels, denn Tiere wurden zur Jagd im Areal ausgesetzt, erzählt Rother. Untermalt wird seine Geschichte vom Schnattern der Enten am Fluss. Ganz ungefährlich sei der Weg nicht, denn vor ein paar Jahren ist ein Teil der Mauer eingestürzt. Besonders stabil sieht das Mauerwerk auch nicht aus. An einigen Stellen ragt ein Teil hervor. „Da eine Bank hinzustellen war vielleicht keine gute Idee“, witzelt der Nachtwächter, als die Gruppe an dem Sitzmöbel vorbeiläuft.

Alle Gäste kommen aber dank des Nachtwächters wieder sicher am Ausgangspunkt an. Zum Abschied gibt es noch einen Westerwälder Korn für den Rückweg, bevor jeder seiner Wege geht.