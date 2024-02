Wittgenstein. Zwei Tage, 36 Künstler und ein außergewöhnliches Rahmenprogramm: Wortwechsel holt die besten Slammer in die Region. Wir haben die ersten Infos.

Das gab es in Wittgenstein noch nie: Die NRW Poetry-Slam Meisterschaft findet erstmals in der Region statt. 2025 werden dann 36 verschiedene Künstler gegeneinander antreten und um den Titel, bester Slammer NRWs, kämpfen. Torsten Sträter, Sandra Da Vina oder auch Jason Bartsch gehören zu den Gewinnern der vergangenen Jahre. Und auch Tobias Beitzel, Poetry-Slammer, Comedian und Kulturveranstalter aus Arfeld, hat bereits Erfahrungen beim NRW-Slam gesammelt, schaffte es sogar zweimal ins Finale und startete bei den deutschsprachigen Poetry-Slam Meisterschaften in Berlin. Als Wortwechsel holt er gemeinsam mit seiner Kollegin Jessica Fraas das Mega-Event nach Wittgenstein. „Das freut uns natürlich und macht uns auch stolz“, sagt Tobias Beitzel und gibt schon jetzt einen kleinen Einblick in das, was die Besucher 2025 erwartet.

Seit 2008 wird die NRW-Meisterschaft im Poetry-Slam ausgetragen, gehört mittlerweile sogar zu den größten „Dichterwettstreits“ des Landes. „Meist finden sie in größeren Städten statt“, weiß Beitzel. Er trat bereits in Bielefeld, Krefeld und Aachen an. „Ich Aachen waren es am Ende 2000 Leute, das war schon cool.“ Dass Jessica Fraas und er das Event nun aufs Land holen, hätten sie im vergangenen Jahr noch nicht gedacht. „Wir hatten eigentlich vor, die U20-Meisterschaft nach Siegen zu holen und haben dann gesehen, dass der Ort für den NRW-Slam in 2025 noch nicht vergeben war. Wir haben es einfach probiert und uns beworben“, so Beitzel. Immerhin biete die Region einige Vorteile und viel Potenzial, ein solches Event auf die Beine zu stellen. „Wir haben viele schöne Locations, die zudem nicht so viel kosten wie in Großstädten, viele engagierte Vereine und einen kurzen Draht zu Vermietern, Politik und Vereinen.“

Bei einer Live-Entscheidung Anfang des Jahres wurde dann entschieden, wo der NRW-Slam 2025 stattfindet. „Als die Entscheidung fiel, hatte ich schon ein Tränchen im Auge“, verrät der Arfelder. Gemeinsam mit seiner Kollegin ist er nun auf der Suche nach den passenden Locations. „Da haben wir uns bewusst dazu entschieden, die Vorrunden an verschiedenen Orten der Region zu veranstalten – das kann auch auf dem Dorf sein.“ Lediglich der Ort für das Finale stehe bereits fest: Das findet im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg statt.

Denn: Die Meisterschaft wird an zwei Tagen stattfinden. So werden am ersten Tag insgesamt vier Vorrunden stattfinden, bei denen 36 Künstler ihre Texte innerhalb einer vorgegebenen Zeit dem Publikum vortragen. Die können lustig, kritisch oder auch ernst sein – am Ende gilt es, mit dem geschriebenen und vorgetragenen Wort die Menschen zu begeistern. Das Finale startet dann am Tag darauf. „Das wird richtig toll und wir freuen uns jetzt schon auf das Event“, so Beitzel, der gemeinsam mit Jessica Fraas als Wortwechsel die Moderation übernimmt.

Wortwechsel holt das Mega-Event nach Wittgenstein. © Privat | Privat

Das genaue Datum für die Veranstaltungen werde noch bekannt gegeben. „Das hängt auch mit davon ab, wann die Unterkunft für die Künstler, Slam-Veranstalter und Helfer genug Kapazitäten hat, alle unterzubringen. Immerhin müssen wir dabei viele Menschen gleichzeitig unterbringen“, erklärt er. Unterkommen werden sie im Abenteuerdorf Wittgenstein. Und auch ein Rahmenprogramm wird es während der Meisterschaft geben. Damit nicht genug: „Unser Ziel ist es nicht, einfach nur eine Meisterschaft über zwei Tage zu veranstalten, sondern das ganze Jahr über ein breites Angebot zu bieten, unter anderem in Zusammenarbeit mit den Schulen.“ Die Menschen in der Region dürfen sich also auf ein kreatives und spannendes 2025 freuen.

Denn: Die Liebe zur Sprache und „ihr Wunsch, immer mehr Menschen für das gesprochene und gelesene Wort zu begeistern“, ist es, was die beiden kreativen Köpfe bei Wortwechsel antreibt – egal ob für einen Workshop oder auch Kulturveranstaltungen. „Literatur, Comedy, Poesie, Poetry-Slam, Rap, Musik - die Sprache bietet so viele Möglichkeiten und bei Wortwechsel treffen sie alle aufeinander. Denn: Worte berühren“, schreiben Fraas und Beitzel auf ihrer Homepage.